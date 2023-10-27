Экс-президент «Локомотива» оценил вероятность отставки Галактионова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сказал, что главный тренер команды Михаил Галактионов является молодым тренером, поэтому ему многое прощается, но в «Локомотиве» не стоит вопрос об отставке специалиста.

«Мне кажется, весь «Локомотив» – это открытие сезона. Галактионову вроде удается как‑то стабилизировать состав, делать игру. Мне очень нравится, что вернули Сильянова. Я вижу в нем очень сильного защитника. Открытием у «Локомотива» назвал бы Карпукаса. Этот парень вроде незаметно вливался в состав, но на сегодня считаю, что он цементирует всю середину «Локомотива». Это большой плюс, что у нас появился такой игрок. Также очень импонирует Лантратов. Я не очень хорошо относился к тому, что убрали Гильерме, но как действует Лантратов меня очень радует.

А кто, напротив, пока разочаровывает? Расстроило, что немного сдал Пиняев. Но это свойственно молодым футболистам, они не могут все игры проводить стабильно. Однако это не провал. Мы должны больше ждать от Глушенкова – это первое. Второе – меня огорчила ситуация с Куликовым, потому что я видел, что парень может вырасти в большого футболиста, но потерялся. И третий, кто разочаровывает сейчас, – это Рыбчинский. Я всегда думал, что он завтра заиграет, но он тоже остановился в росте.

Высоки ли шансы Галактионова доработать до лета 2024 года? До конца сезона Галактионов должен доиграть. Но к нему, безусловно, есть претензии. Галактионов – сильный тренер, но его беда в том, что он не умеет влиять на результат в перерыве матча. Если ты видишь, что первый тайм не сложился, то должен сделать так, чтобы на второй тайм вышла совершенно другая команда. К сожалению, у Галактионова такого умения нет. Он молодой тренер, поэтому ему можно многое простить. Но я не думаю, что в «Локомотиве» стоит вопрос о его отставке, – сказал Наумов.