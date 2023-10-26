Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис объяснил, что мешает Головину перейти в европейский топ-клуб

    Канчельскис объяснил, что мешает Головину перейти в европейский топ-клуб

    Андрей Канчельскис считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину закрыт путь в сильнейшие команды Европы.

    – Головин играет в «Монако» хорошо и даже очень, команда идет на первом месте, ему нужно продолжать в том же духе.

    – Перерос ли Головин «Монако»?

    – Если у него будут предложения от суперклубов, то пусть принимает их и двигается дальше. Мы только будем рады, если у него будет предложение из другого чемпионата и он попробует свои силы в другой стране.

    – Возможно, Головина не зовут в суперклубы уровня «ПСЖ», «Манчестер Сити» из-за того, что он русский?

    – С нынешней политической ситуацией все может быть. Я даже уверен, что этот фактор мешает продвижению по карьерной лестнице.

    Что делать, надо дальше играть за «Монако», это очень неплохая команда, которая борется за чемпионство во Франции. А дальше жизнь покажет.

    Мы заложники ситуации в этом случае. Надо довольствоваться тем, что есть сейчас. Периоды есть разные у футболистов.

    Главное, чтобы была стабильность и хорошая игра на протяжении всего сезона. Нужно, чтобы Головин работал дальше и получил бы возможность перейти в другую команду.

    • 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
    • Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.

    Новости по теме
    Капелло ответил, считает ли он Головина топ-игроком
    Агент предрек Головину трансфер в «большой европейский топ-клуб»
    Тарханов назвал два европейских топ-клуба, подходящих под стиль Головина 6
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2023 13:16
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7379

      sochi-2013 5 часов назад

      Гай Юлий Цезарь — Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 18:23

      Будут предложения - рассмотрит , а сейчас то что об этом говорить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 26 октября, 17:33

      Не надо ему куда то переходить. дай Бог что играет и не плохо, здесь и нужно играть, начнет скакать все потеряет, а лет через 5 можно и к лейтенантам прибиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 26 октября, 15:08

      как раз его уровень Монако они нашли друг друга через года три четыре возвратится в ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27652

      slavutiq70 26 октября, 14:13

      Не в обиду Александру . но по европейским меркам он добротный игрок и не как не игрок топ уровня ...

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+