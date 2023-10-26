Канчельскис объяснил, что мешает Головину перейти в европейский топ-клуб

Андрей Канчельскис считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину закрыт путь в сильнейшие команды Европы.

– Головин играет в «Монако» хорошо и даже очень, команда идет на первом месте, ему нужно продолжать в том же духе.

– Перерос ли Головин «Монако»?

– Если у него будут предложения от суперклубов, то пусть принимает их и двигается дальше. Мы только будем рады, если у него будет предложение из другого чемпионата и он попробует свои силы в другой стране.

– Возможно, Головина не зовут в суперклубы уровня «ПСЖ», «Манчестер Сити» из-за того, что он русский?

– С нынешней политической ситуацией все может быть. Я даже уверен, что этот фактор мешает продвижению по карьерной лестнице.

Что делать, надо дальше играть за «Монако», это очень неплохая команда, которая борется за чемпионство во Франции. А дальше жизнь покажет.

Мы заложники ситуации в этом случае. Надо довольствоваться тем, что есть сейчас. Периоды есть разные у футболистов.

Главное, чтобы была стабильность и хорошая игра на протяжении всего сезона. Нужно, чтобы Головин работал дальше и получил бы возможность перейти в другую команду.