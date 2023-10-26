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  • Канчельскис объяснил, что мешает Головину перейти в европейский топ-клуб

Канчельскис объяснил, что мешает Головину перейти в европейский топ-клуб

26 октября 2023, 13:16
3

Андрей Канчельскис считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину закрыт путь в сильнейшие команды Европы.

– Головин играет в «Монако» хорошо и даже очень, команда идет на первом месте, ему нужно продолжать в том же духе.

– Перерос ли Головин «Монако»?

– Если у него будут предложения от суперклубов, то пусть принимает их и двигается дальше. Мы только будем рады, если у него будет предложение из другого чемпионата и он попробует свои силы в другой стране.

– Возможно, Головина не зовут в суперклубы уровня «ПСЖ», «Манчестер Сити» из-за того, что он русский?

– С нынешней политической ситуацией все может быть. Я даже уверен, что этот фактор мешает продвижению по карьерной лестнице.

Что делать, надо дальше играть за «Монако», это очень неплохая команда, которая борется за чемпионство во Франции. А дальше жизнь покажет.

Мы заложники ситуации в этом случае. Надо довольствоваться тем, что есть сейчас. Периоды есть разные у футболистов.

Главное, чтобы была стабильность и хорошая игра на протяжении всего сезона. Нужно, чтобы Головин работал дальше и получил бы возможность перейти в другую команду.

  • 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
  • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
  • Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.

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Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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slavа0508
1698318818
Не в обиду Александру . но по европейским меркам он добротный игрок и не как не игрок топ уровня ...
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Garrincha58
1698322118
как раз его уровень Монако они нашли друг друга через года три четыре возвратится в ЦСКА
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sochi-2013
1698433537
Гай Юлий Цезарь — Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме!
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