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    • Ненахов раскрыл, что происходило в «Локо» при немцах: «Если бы их не уволили, то мы играли бы в стыках!»

    Ненахов раскрыл, что происходило в «Локо» при немцах: «Если бы их не уволили, то мы играли бы в стыках!»

    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о работе немецких специалистов в клубе.

    – Николич говорил: когда началась перестройка «Локомотива», футболисты были за него. Правда?

    – Даже я, не играя, был за него! Когда Марко убрали, возникло полное непонимание происходящего – казалось, что грядет тяжелое время.

    Никто не знал, что будет при немцах – они начали выстраивать непонятную структуру, подписывать ненужных игроков. При Гисдоле какая-то логика прослеживалась, но дальше...

    – Эмоционально было тяжело?

    – Да. Причем доходило до агрессии. Мы начали злиться друг на друга, спрашивали с каждого – казалось, что дело в нас. Но, как видите, причина заключалась в тренере и во всей системе, которую строили немцы.

    Видимо, эта структура не особо подходит для российского чемпионата. Хотя... Где она вообще может подойти?

    – В Европе?

    – Возможно, но ни один из тренеров сейчас там не работает. Для Марвина Комппера «Локомотив» вообще стал первой командой [в качестве главного тренера]. А как в топ-клубе может быть человек, который до этого нигде не работал? Хотел на нас поучиться? Вот мы и шли на соответствующих позициях в таблице...

    Кстати, Циннбауэр как тренер выглядел лучше, чем Комппер. У него хотя бы был опыт – и знание, как выстраивать тренировочный процесс. Явно не так, что сначала ты что-то увидел на YouTube, а потом попробовал в реальности...

    – Как себя вел Ральф Рангник?

    – Мы пару раз пересеклись, когда он приезжал к нам на тренировки в «Лужники». И все, я больше его не видел.

    Думаю, он забросил этот проект, потому что у него был интерес из «Манчестер Юнайтед». После этого «Локомотив» ему стал неинтересен. Поэтому не сказал бы, что он сильно причастен к тем результатам.

    – Ты сказал про агрессию – до драк не доходило?

    – По поводу драк не буду ничего говорить. Но любая команда начала бы психовать в такой ситуации. Все понимали причину, но ничего сделать не могли.

    Моральное состояние было на нуле. Мы настолько перестали верить в себя, что даже опытные ребята начали совершать ошибки, которых раньше просто не было. Психология в футболе реально играет важную роль.

    – При Гисдоле были легендарные сборы в Испании – с кучей выходных. Чем заниматься, когда 10 дней отдыха, о чем не раз говорили ребята?

    – Да, отлично отдохнули. Результат этих сборов вы видели.

    – Если бы немцев не уволили, на каком месте «Локо» финишировал бы весной?

    Думаю, мы бы попали в стыки, но остались бы в РПЛ. Обидно, что от всего этого страдали игроки, а не те, кто был реальным виновником таких результатов.

    В итоге под горячую руку болельщиков попадал я, Тикнизян... Психологически было очень тяжело. А тренеры хихикали и говорили, что все наладится.

    – После одного из матчей ты сказал: «Немцы строили безобразный футбол».

    – Так и есть. Сейчас от своих слов не отказываюсь. Ни капли.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2023 12:38
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК 26 октября, 14:09

      Так фигли ты играл плохо при немцах?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр 26 октября, 13:45

      Пошла новая серия с очередным "героем " из интервью СЭ.. Это на неделю можно растянуть.

      далее.." Но скажу честно: меня в «Локомотиве» все устраивает. Здесь сложился хороший и дружный коллектив, мы бьемся друг за друга, тренер доверяет. Чувствую, что и сам развиваюсь и приношу пользу команде. Надеюсь, все будет хорошо, и я продолжу играть за «Локомотив».
      Заказ понятен ,читать не хочется.
      Ну ,..Нахов.
      Большой Привет NewLife ))

      (Пользователь забанен до 26.10.2023 14:18
      Причина бана: Оскорбления/провокации в адрес сотрудников)

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