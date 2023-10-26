Ненахов раскрыл, что происходило в «Локо» при немцах: «Если бы их не уволили, то мы играли бы в стыках!»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о работе немецких специалистов в клубе.

– Николич говорил: когда началась перестройка «Локомотива», футболисты были за него. Правда?

– Даже я, не играя, был за него! Когда Марко убрали, возникло полное непонимание происходящего – казалось, что грядет тяжелое время.

Никто не знал, что будет при немцах – они начали выстраивать непонятную структуру, подписывать ненужных игроков. При Гисдоле какая-то логика прослеживалась, но дальше...

– Эмоционально было тяжело?

– Да. Причем доходило до агрессии. Мы начали злиться друг на друга, спрашивали с каждого – казалось, что дело в нас. Но, как видите, причина заключалась в тренере и во всей системе, которую строили немцы.

Видимо, эта структура не особо подходит для российского чемпионата. Хотя... Где она вообще может подойти?

– В Европе?

– Возможно, но ни один из тренеров сейчас там не работает. Для Марвина Комппера «Локомотив» вообще стал первой командой [в качестве главного тренера]. А как в топ-клубе может быть человек, который до этого нигде не работал? Хотел на нас поучиться? Вот мы и шли на соответствующих позициях в таблице...

Кстати, Циннбауэр как тренер выглядел лучше, чем Комппер. У него хотя бы был опыт – и знание, как выстраивать тренировочный процесс. Явно не так, что сначала ты что-то увидел на YouTube, а потом попробовал в реальности...

– Как себя вел Ральф Рангник?

– Мы пару раз пересеклись, когда он приезжал к нам на тренировки в «Лужники». И все, я больше его не видел.

Думаю, он забросил этот проект, потому что у него был интерес из «Манчестер Юнайтед». После этого «Локомотив» ему стал неинтересен. Поэтому не сказал бы, что он сильно причастен к тем результатам.

– Ты сказал про агрессию – до драк не доходило?

– По поводу драк не буду ничего говорить. Но любая команда начала бы психовать в такой ситуации. Все понимали причину, но ничего сделать не могли.

Моральное состояние было на нуле. Мы настолько перестали верить в себя, что даже опытные ребята начали совершать ошибки, которых раньше просто не было. Психология в футболе реально играет важную роль.

– При Гисдоле были легендарные сборы в Испании – с кучей выходных. Чем заниматься, когда 10 дней отдыха, о чем не раз говорили ребята?

– Да, отлично отдохнули. Результат этих сборов вы видели.

– Если бы немцев не уволили, на каком месте «Локо» финишировал бы весной?

– Думаю, мы бы попали в стыки, но остались бы в РПЛ. Обидно, что от всего этого страдали игроки, а не те, кто был реальным виновником таких результатов.

В итоге под горячую руку болельщиков попадал я, Тикнизян... Психологически было очень тяжело. А тренеры хихикали и говорили, что все наладится.

– После одного из матчей ты сказал: «Немцы строили безобразный футбол».

– Так и есть. Сейчас от своих слов не отказываюсь. Ни капли.