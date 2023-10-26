Стал известен диагноз Василия Уткина

Mash выяснил, чем болен бывший комментатор Василий Уткин.

«У Василия Уткина диагностировали атеросклероз. Его вес уже перевалил за 200 кг, а врачи советуют экстренно садиться на диету и начинать худеть.

Из-за явных проблем с весом он получил осложнения сердечно-сосудистой системы.

По нашим данным, врачи диагностировали журналисту повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах», – сообщил источник.

Экс-комментатор не смог посетить Калининград из-за проблем со здоровьем.

Без него «Эгриси» проиграл в полуфинале Медиалиги.

В матче за 3-е место в Волгограде «Эгриси» победил Fight Nights. Уткин присутствовал на игре.

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