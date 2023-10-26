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    Стал известен диагноз Василия Уткина

    Mash выяснил, чем болен бывший комментатор Василий Уткин.

    «У Василия Уткина диагностировали атеросклероз. Его вес уже перевалил за 200 кг, а врачи советуют экстренно садиться на диету и начинать худеть.

    Из-за явных проблем с весом он получил осложнения сердечно-сосудистой системы.

    По нашим данным, врачи диагностировали журналисту повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах», – сообщил источник.

    • Экс-комментатор не смог посетить Калининград из-за проблем со здоровьем.
    • Без него «Эгриси» проиграл в полуфинале Медиалиги.
    • В матче за 3-е место в Волгограде «Эгриси» победил Fight Nights. Уткин присутствовал на игре.

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    Источник: Mash

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    26.10.2023 11:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +83

      bashnat013 18 часов назад

      Дебил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +453

      Bez Imeni > bashnat013 17 часов назад

      дебил потому что болеет?? скорее ты дебил, такое писать....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр 26 октября, 11:51

      Сакраментально. Но без Васи-В никуда..
      Поправляйся, долбаный Гений. Верней, худей..

      7
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