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  • Соломатин выступил с угрозой в адрес релокантов: «В Россию лучше не возвращайтесь»

Соломатин выступил с угрозой в адрес релокантов: «В Россию лучше не возвращайтесь»

25 октября 2023, 14:10
8

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин призвал уехавших за последние полтора года из России не возвращаться.

  • Ранее Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в зону СВО.
  • Forbes писал, что после объявления в сентябре 2022 года частичной мобилизации Россию покинули порядка 700 тысяч человек.
  • В Кремле эту информацию называли «уткой».

– Часто слышим утверждения, что многие едут в зону СВО за деньгами. Мол, это хороший способ заработать для жителей российской глубинки. Действительно ли там много таких людей?

– У меня здесь осталась футбольная школа. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо руководству Университета имени Баумана, что предоставили футбольный манеж на эту зиму ученикам моей школы. Но с моим отъездом количество детей сократилось. Соответственно, и доход тоже упал. К слову о том, что уезжают зарабатывать.

Иногда и в «Эспаньоле» всплывают такие разговоры: «Зачем ты сюда приехал?» И 99% – не денежный вариант. Что касается жителей деревень – может быть. В отрядах Z перед кем-то был выбор: десять лет просидеть либо на войну. И ведь есть те, кто выбирают тюремный срок. Это, опять же, к разнице между людьми. Кто-то валит из страны, а кто-то уезжает туда.

Я не представляю, если кто-то из них вернется в страну, и я встречусь с ним. Мимо не пройду. Сегодня был верх идиотизма. Подписан на канал в телеге, и там одна личность по фамилии… В общем, лысое чудовище. И с таким умным видом говорит, почему Галкину бы не стать президентом Российской Федерации? В моем страшнее страшного сне такого быть не может. С каждым разом бред, который он несет, все ярче.

Те, кто уехал, ребят, уехали и лучше не возвращайтесь. Вам здесь делать нечего.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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gor77
1698237472
Бомбардир.((((((((((((((((((((((((( Можете банить, но, блин, нафига опять "по своему" назвали????((((((((((((((((((((( Вы сами то хоть читали это интервью????((((((((((((((((((( Это оригинал полного интервью Андрея Соломатина: https://rsport.ria.ru/20231024/intervyu-1904799511.html
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Добрый Бобер
1698242254
Не, ну этот хотя бы идейный. Не знаю насколько близко он видел окоп и автомат, но хоть поехал в зону, так называемой, СВО. А то подобную дичь обычно несут люди из тёплых останкинских студий и кремлёвских кабинетов, у которых дети живут в странах НАТО.
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Napaleon Banapart
1698261127
Страну покинули не трактористы и таксисты. Таджиками и узбеками уехавших не заменить..
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