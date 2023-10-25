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    • Соломатин выступил с угрозой в адрес релокантов: «В Россию лучше не возвращайтесь»

    Соломатин выступил с угрозой в адрес релокантов: «В Россию лучше не возвращайтесь»

    Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин призвал уехавших за последние полтора года из России не возвращаться.

    • Ранее Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в зону СВО.
    • Forbes писал, что после объявления в сентябре 2022 года частичной мобилизации Россию покинули порядка 700 тысяч человек.
    • В Кремле эту информацию называли «уткой».

    – Часто слышим утверждения, что многие едут в зону СВО за деньгами. Мол, это хороший способ заработать для жителей российской глубинки. Действительно ли там много таких людей?

    – У меня здесь осталась футбольная школа. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо руководству Университета имени Баумана, что предоставили футбольный манеж на эту зиму ученикам моей школы. Но с моим отъездом количество детей сократилось. Соответственно, и доход тоже упал. К слову о том, что уезжают зарабатывать.

    Иногда и в «Эспаньоле» всплывают такие разговоры: «Зачем ты сюда приехал?» И 99% – не денежный вариант. Что касается жителей деревень – может быть. В отрядах Z перед кем-то был выбор: десять лет просидеть либо на войну. И ведь есть те, кто выбирают тюремный срок. Это, опять же, к разнице между людьми. Кто-то валит из страны, а кто-то уезжает туда.

    Я не представляю, если кто-то из них вернется в страну, и я встречусь с ним. Мимо не пройду. Сегодня был верх идиотизма. Подписан на канал в телеге, и там одна личность по фамилии… В общем, лысое чудовище. И с таким умным видом говорит, почему Галкину бы не стать президентом Российской Федерации? В моем страшнее страшного сне такого быть не может. С каждым разом бред, который он несет, все ярче.

    Те, кто уехал, ребят, уехали и лучше не возвращайтесь. Вам здесь делать нечего.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    25.10.2023 14:10
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +493

      Napaleon Banapart 25 октября, 22:12

      Страну покинули не трактористы и таксисты. Таджиками и узбеками уехавших не заменить..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6416

      Добрый Бобер 25 октября, 16:57

      Не, ну этот хотя бы идейный. Не знаю насколько близко он видел окоп и автомат, но хоть поехал в зону, так называемой, СВО. А то подобную дичь обычно несут люди из тёплых останкинских студий и кремлёвских кабинетов, у которых дети живут в странах НАТО.

      1
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      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 25 октября, 16:40

      Придумали же слово- Релоктант. По русски надо писать- Предатель.
      Не возвращайтесь к людям, которые вас предали. Они не меняются.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 25 октября, 17:30

      Первый раз согласен с тобой и ставлю тебе 1 возможно тебе по х..., но тут нет слов

      0
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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > ПалкоВводецъ (returned) 25 октября, 18:22

      А где твое гы гы ? Память отшибло ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22154

      Cleaner 25 октября, 16:06

      Соломатин, НЕ РЕШАЙ ЗА ВСЕХ!!!...(((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1889

      gor77 25 октября, 15:37

      Бомбардир.(((((((((((((((((((((((((
      Можете банить, но, блин, нафига опять "по своему" назвали????(((((((((((((((((((((
      Вы сами то хоть читали это интервью????(((((((((((((((((((
      Это оригинал полного интервью Андрея Соломатина:
      https://rsport.ria.ru/20231024/intervyu-1904799511.html

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > gor77 25 октября, 15:59

      Здесь не читают, а тупо копируют. Изобретают заголовки на столько, на сколько хватает мозгов, а там трава не расти..............

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9396

      vladik12 > gor77 25 октября, 16:18

      Ну, я открыл. То же самое, что и здесь. Что "Бомбардир" не так передал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7881

      Semenycch 25 октября, 15:10

      Как бы это странно не звучало, но... Пусть возвращаются! Россия великая цивилизация и традиционно должна оставаться милосердной, даже к уродам и подонкам...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Semenycch 25 октября, 15:26

      Уродами и подонками стоит называть преступников.
      Какую статью УК уехавшие нарушили , не находите , что только суд ( не Басманный) в праве выносить приговор ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7881

      Semenycch > Алексей З 25 октября, 15:35

      В России всегда было и всегда будет что-то эфемерное, что выше любого закона и это эфемерное ни что иное как СОВЕСТЬ! И эти подонки и ублюдки перешагнули через совесть! Миллионы людей и среди них я не уехали и не уедут как бы тяжело на Родине не было! И разделят судьбу своей Родины, какая бы эта судьба не была! И именно СОВЕСТЬ дает мне право называть этих людей уродами и подонками.
      Так на Руси было всегда, тяжелые испытания, В о й н а разводила людей на тех, у кого есть совесть и на тех у кого нет...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Semenycch 25 октября, 15:42

      Очень высокопарно, Родина...
      Каждый живёт своей жизнью и второй попытки у нас не будет.
      Может он в праве решать где и как ему жить , тем более что ничего преступного он не совершал ?
      Почему какой-то дядя ( моль) должен его на смерть посылать , без каких-либо причин ? На его и нашу Родину никто не нападал , а быть "пушечным мясом" он не желает . В чём он не прав ?
      Думаю ты из окопа пишешь ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7881

      Semenycch > Алексей З 25 октября, 15:51

      Все верно, есть люди, которые в жизненном выборе между баблом и совестью выбирают бабло. Сытно жрать, мягко спать, ездить на дорогом авто по чужим дорогам для них главная цель. Но в Росси всегда были те, кто умирал молодыми под стрелами и пулями, хоть при Ледовом побоище или на Куликовом поле или при Бородино или в Блокаде Ленинграда! И компромисса между продавшими душу за бабло и имеющими совесть никогда не будет.
      Никто не нападал? Вся история России это одна спешная оборона! И особенно сейчас! Просто оружие другое.

      6
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      ...
      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > Semenycch 25 октября, 18:15

      Так чо...ты из окопа пишешь ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 15:07

      Зашёл на ю-тюб , там сноски всяких видео и про этого персонажа ( как специально) тоже есть , как за 2 месяца уничтожил свою карьеру.
      Теперь он взял на себя ответственность за честь и совесть нации, пупок не развяжется ?
      Андрюша , в себе разберись и не учи людей как им жить.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр > Алексей З 25 октября, 15:14

      Алёша , в себе разберись и не учи людей как им жить.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Цугундeр 25 октября, 15:23

      Тебя я не учу , бесполезно , пздц не лечится.
      Где ты вообще увидел , что кого-то поучаю ?
      Посмотрел видео о нём , почитал его высказывания, сопоставил , а выводы делает каждый сам для себя.
      Назвавшись ЦУГУНДЕРОМ, ты что хотел сказать ?
      Думаю что ты мог свою сущность и тремя буквами выразить...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр > Алексей З 25 октября, 15:45

      Вот видишь ,своевременная критика и кратковременный бан вынуждают даже последнего старолибераста быть расчётливо вежливым..) И без матерщины можно ведь?
      Творил же неделю-любо дорого читать. Нет , опять сбился на критику..
      Думаю ты не из окопа пишешь ? )

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1425

      Дубина > Цугундeр 25 октября, 15:49

      Иди похмелись ВАЛЕРА!!! Только пойло пей дороже 12 рублей(((((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Цугундeр 25 октября, 15:49

      ЧУдо , ты не меня читай , а Пушкина , Толстова , Булгакова и пр.
      "Творил" - это сильно, я даже всплакнул.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр > Алексей З 25 октября, 16:00

      Ну , "всплакнул"-это водочные слёзы. Бывает в твоём возрасте рефлексия. Не расстраивайся. Творческих успехов!)

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр > Дубина 25 октября, 16:02

      Как , говоришь , твоего кореша зовут.?))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Цугундeр 25 октября, 16:11

      И тебе не хворать. Читай больше и не только меня.
      Вопрос на засыпку , где сказано " Рукописи не горят ".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр > Алексей З 25 октября, 16:21

      Булгаков отдохнёт от тебя...)))

      Пользователь забанен до 26.10.2023 16:18
      Причина бана: Флуд/кросспостинг/оффтоп

      9
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      Рейтинг: +57534

      MaxRnD > Цугундeр 25 октября, 19:01

      Бестолочь нег.рамотная, когда разбанят, обязательно отпишись, кто такой ТолстоВ ??? Чую в мире русской литературы назревает сенсация ....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр > MaxRnD 25 октября, 19:54

      Надеюсь , это не мне прилетело от Легенды Бомбардира...(

      ))) лизнул, как учили на соккере

      1
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      ...
      Рейтинг: +57534

      MaxRnD > Цугундeр 25 октября, 20:11

      Фу, *ля замстило ! От переизбытка отрицательных эмоций не тому адресовал.

      1
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      ...
      Рейтинг: +57534

      MaxRnD > Алексей З 25 октября, 20:23

      Лишенец скудоумный, что ты там читало, если даже фамилии классиков правильно просклонять не в состоянии ? Со школы по ходу с волчьим билетом выперли или вообще её не посещал ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр > MaxRnD 25 октября, 20:43

      Может он сам учитель.
      Трудовик.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57534

      MaxRnD > Цугундeр 25 октября, 21:30

      Если только из интерната для умственно отсталых и то навряд ли, потому что с такими глубокими познаниями сам будет мимикрировать под дебила

      2
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      ...
      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > MaxRnD 26 октября, 06:03

      лизнул, как учили на соккере ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > MaxRnD 26 октября, 08:54

      " кто такой ТолстоВ ???"
      Уж точно не Лев и не Алексей, а кто третий............

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      Рейтинг: +57534

      MaxRnD > ilichkadr 26 октября, 14:14

      Ща, "эксперт" по изящной словесности выползет из бана и на древнем языке междометий, плюясь ядом, истерично визжа и заикаясь, откроет перед нами неизведанные литературные горизонты, чтобы мы росли внутри себя

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      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > MaxRnD 26 октября, 21:16

      Полагаю, что "эксперт" оригинальной словесности, понятной только ему самому объявится не скоро. Уж больно сильно подзадорил его Цугундeр, дал ему карт-бланш, что у того слегка башню снесло. Видимо, чтобы не ударить в грязь лицом, засел за учебники.........

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