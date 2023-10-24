Юран назвал любимую тактическую схему

ну какие там 5-3-2?) у Юрана любимая тактическая схема 10-0-0 - двухэтажный автобус))
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своих предпочтениях в футбольной тактике.
– Вы играли у многих топ-тренеров Европы. А чья работа из зарубежных коллег вам сейчас нравится больше всего?
– Мне интересно наблюдать за «Интером» Симоне Индзаги. Он играет по схеме 5-3-2, которую я очень люблю. С Индзаги мы немного пересекались, он всегда был амбициозным человеком.
А когда говорят, что 5-3-2 – это оборонительная схема, не слушайте! Это бред! С любым могу на эту тему поспорить.
Тремя центральными защитниками ты минимизируешь опасность у своих ворот. А шесть человек всегда ориентированы на атаку.
- «Пари НН» набрал 17 очков в 12 турах РПЛ и занимает 8-е место в таблице лиги.
- Юран тренирует команду с апреля.