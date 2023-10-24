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    Юран назвал любимую тактическую схему

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своих предпочтениях в футбольной тактике.

    – Вы играли у многих топ-тренеров Европы. А чья работа из зарубежных коллег вам сейчас нравится больше всего?

    – Мне интересно наблюдать за «Интером» Симоне Индзаги. Он играет по схеме 5-3-2, которую я очень люблю. С Индзаги мы немного пересекались, он всегда был амбициозным человеком.

    А когда говорят, что 5-3-2 – это оборонительная схема, не слушайте! Это бред! С любым могу на эту тему поспорить.

    Тремя центральными защитниками ты минимизируешь опасность у своих ворот. А шесть человек всегда ориентированы на атаку.

    • «Пари НН» набрал 17 очков в 12 турах РПЛ и занимает 8-е место в таблице лиги.
    • Юран тренирует команду с апреля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2023 17:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2975

      ScarlettOgusania 24 октября, 23:20

      ну какие там 5-3-2?) у Юрана любимая тактическая схема 10-0-0 - двухэтажный автобус))

      1
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      Рейтинг: +19082

      DVOK68 24 октября, 17:50

      Пункт первый-автобус(иногда получается)
      Пункт второй-мат прилюдно(когда не получается)

      3
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 24 октября, 17:45

      Судя по последней игре со Спартаком - это "автобус" ((( Особенно первый тайм !!! (((

      3
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      Рейтинг: +3776

      FRZZ 24 октября, 17:33

      "Тремя центральными защитниками ты минимизируешь опасность у своих ворот. А шесть человек всегда ориентированы на атаку."
      3+6=9 , а куда делся десятый футболист?

      3
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      Рейтинг: +1097

      O-kolesov > FRZZ 24 октября, 18:29

      В воротах 1+1.

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