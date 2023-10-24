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Юран назвал любимую тактическую схему

24 октября 2023, 17:00
4

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своих предпочтениях в футбольной тактике.

– Вы играли у многих топ-тренеров Европы. А чья работа из зарубежных коллег вам сейчас нравится больше всего?

– Мне интересно наблюдать за «Интером» Симоне Индзаги. Он играет по схеме 5-3-2, которую я очень люблю. С Индзаги мы немного пересекались, он всегда был амбициозным человеком.

А когда говорят, что 5-3-2 – это оборонительная схема, не слушайте! Это бред! С любым могу на эту тему поспорить.

Тремя центральными защитниками ты минимизируешь опасность у своих ворот. А шесть человек всегда ориентированы на атаку.

  • «Пари НН» набрал 17 очков в 12 турах РПЛ и занимает 8-е место в таблице лиги.
  • Юран тренирует команду с апреля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (4)
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VVM1964
1698158711
Судя по последней игре со Спартаком - это "автобус" ((( Особенно первый тайм !!! (((
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DVOK68
1698159026
Пункт первый-автобус(иногда получается) Пункт второй-мат прилюдно(когда не получается)
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ScarlettOgusania
1698178841
ну какие там 5-3-2?) у Юрана любимая тактическая схема 10-0-0 - двухэтажный автобус))
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