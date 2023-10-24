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    • «Динамо» определилось с будущим Лички после пяти матчей без побед в РПЛ

    «Динамо» определилось с будущим Лички после пяти матчей без побед в РПЛ

    Стало известно, собирается ли «Динамо» менять главного тренера.

    По информации «СЭ», руководство московского клуба полностью доверяет Марцелу Личке.

    Динамовские боссы поддерживают чешского специалиста и его штаб, несмотря на безвыигрышную серию из пяти матчей РПЛ подряд.

    «Конечно, результаты последних двух месяцев не могут радовать бело-голубых, ситуация обсуждается руководителями и тренерами, однако не в конфронтационной и ультимативной манере, а в рабочем диалоге, с целью сообща продвинуться вперед.

    И та же история с «выходными» Дениса Макарова, когда боссы полностью встали на сторону Лички, – лишнее тому подтверждение.

    В клубе озабочены отсутствием побед, однако понимают, что команда на ходу перестраивается на новый для себя стиль игры, а новички только вписываются в коллектив, отлаженного механизма еще нет», – сообщил источник.

    • «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 18 очков в 12 турах.
    • Отставание от лидера – 10 баллов, от топ-3 – 3.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2023 13:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1833

      rac531 24 октября, 16:46

      Полулысый полутренер Личка делает всё возможное, чтобы с ним разорвали контракт. Хапнуть деньги и уехать в Чехию - именно с такими мыслями он приходил в клуб.
      Более того, как известно чехи ненавидят всё русское и всё, что связано с Россией. Именно поэтому он гнобит русских футболистов,не допускает до тренировок, не выпускает на игры.

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      Рейтинг: +5947

      neim 24 октября, 15:16

      Это очень похоже на ситуацию с рыжим тренером в Спартаке.
      Здесь тоже что-то подобное. И Макарова отстранил не пойми за что и Тюкавин на тренировках плохо себя показывает. Спрашивается, а почему тогда мало игрового времени получают вроде бы не плохие и быстрые Гладышев, Грулев ?
      Один только пешеход Смолов в почете ...

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