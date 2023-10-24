Полулысый полутренер Личка делает всё возможное, чтобы с ним разорвали контракт. Хапнуть деньги и уехать в Чехию - именно с такими мыслями он приходил в клуб.
Более того, как известно чехи ненавидят всё русское и всё, что связано с Россией. Именно поэтому он гнобит русских футболистов,не допускает до тренировок, не выпускает на игры.
Стало известно, собирается ли «Динамо» менять главного тренера.
По информации «СЭ», руководство московского клуба полностью доверяет Марцелу Личке.
Динамовские боссы поддерживают чешского специалиста и его штаб, несмотря на безвыигрышную серию из пяти матчей РПЛ подряд.
«Конечно, результаты последних двух месяцев не могут радовать бело-голубых, ситуация обсуждается руководителями и тренерами, однако не в конфронтационной и ультимативной манере, а в рабочем диалоге, с целью сообща продвинуться вперед.
И та же история с «выходными» Дениса Макарова, когда боссы полностью встали на сторону Лички, – лишнее тому подтверждение.
В клубе озабочены отсутствием побед, однако понимают, что команда на ходу перестраивается на новый для себя стиль игры, а новички только вписываются в коллектив, отлаженного механизма еще нет», – сообщил источник.
- «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
- Команда набрала 18 очков в 12 турах.
- Отставание от лидера – 10 баллов, от топ-3 – 3.
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