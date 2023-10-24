«Динамо» определилось с будущим Лички после пяти матчей без побед в РПЛ

Стало известно, собирается ли «Динамо» менять главного тренера.

По информации «СЭ», руководство московского клуба полностью доверяет Марцелу Личке.

Динамовские боссы поддерживают чешского специалиста и его штаб, несмотря на безвыигрышную серию из пяти матчей РПЛ подряд.

«Конечно, результаты последних двух месяцев не могут радовать бело-голубых, ситуация обсуждается руководителями и тренерами, однако не в конфронтационной и ультимативной манере, а в рабочем диалоге, с целью сообща продвинуться вперед.

И та же история с «выходными» Дениса Макарова, когда боссы полностью встали на сторону Лички, – лишнее тому подтверждение.

В клубе озабочены отсутствием побед, однако понимают, что команда на ходу перестраивается на новый для себя стиль игры, а новички только вписываются в коллектив, отлаженного механизма еще нет», – сообщил источник.

«Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.

Команда набрала 18 очков в 12 турах.

Отставание от лидера – 10 баллов, от топ-3 – 3.

Новый тур Лиги чемпионов: ставьте на центральные матчи с бонусом до 17000₽!