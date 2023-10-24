«Зенит» попросил ЭСК РФС рассмотреть два момента с неудалением игроков «Крыльев Советов»

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) получила от «Зенита» обращение по двум моментам, связанным с работой судей в матче РПЛ с «Крыльями Советов».

От петербургского клуба указаны следующие эпизоды: решения главного судьи Артема Чистякова не удалять полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича за агрессивное поведение на 41‑й минуте, не удалять хавбека «Крыльев Советов» Романа Ежова за серьезное нарушение правил на 75‑й минуте.