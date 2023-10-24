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    • «Зенит» попросил ЭСК РФС рассмотреть два момента с неудалением игроков «Крыльев Советов»

    «Зенит» попросил ЭСК РФС рассмотреть два момента с неудалением игроков «Крыльев Советов»

    Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) получила от «Зенита» обращение по двум моментам, связанным с работой судей в матче РПЛ с «Крыльями Советов».

    От петербургского клуба указаны следующие эпизоды: решения главного судьи Артема Чистякова не удалять полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича за агрессивное поведение на 41й минуте, не удалять хавбека «Крыльев Советов» Романа Ежова за серьезное нарушение правил на 75й минуте.

    • «Зенит» в воскресном домашнем матче 12го тура чемпионата России обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1.
    • Петербуржцы занимают второе место в РПЛ, самарцы – третье.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2023 13:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +634

      Alemann 24 октября, 16:57

      Придумают отмазку.

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      Рейтинг: +1518

      Айболид 24 октября, 16:49

      А надо ? Проку от этих обращений . К тому же данная комиссия скорее Клауду "красную" впаяет , чем признает справедливость претензий Зенита .

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      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 24 октября, 16:38

      Что толку? Эти все ЭСК и прочие примазаны хряками. Гыгыгы

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