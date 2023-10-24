Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Бабич назвал футболиста, с которым он советовался при переходе в «Спартак»

    Бабич назвал футболиста, с которым он советовался при переходе в «Спартак»

    27-летний сербский защитник Срджан Бабич рассказал, что чувствует себя в московском «Спартаке» как дома.

    «Моя адаптация была очень хорошей, я чувствую себя здесь как дома, я действительно счастлив. Москва – прекрасный город, один из самых симпатичных городов в мире. Я уверен в этом, потому что видел много городов, Москва – особенная. Да, до перехода в «Спартак» я разговаривал с [футболистом ЦСКА] Миланом Гаийчем, он мне сказал хорошие вещи о «Спартаке» и о российской лиге. Но я знал про «Спартак» до этого, так как команда является братской для «Црвены Звезды», в которой я играл. Я не могу сказать плохих слов о России и о «Спартаке», потому что я действительно счастлив здесь», – сказал Бабич.

    • «Спартак» объявил о переходе Бабича из «Альмерии» 21 августа.
    • Контракт игрока рассчитан до июня 2026 года.

    Новый тур Лиги чемпионов: ставьте на центральные матчи с бонусом до 17000₽!

    Новости по теме
    Григорян назвал тренера, о назначении которого в «Спартак» мечтает 6
    Вице-спикер Госдумы высказал пожелание по следующему тренеру «Спартака» 7
    Григорян назвал главную ошибку Абаскаля в «Спартаке» 8
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2023 11:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      ZeBolotny 25 октября, 21:03

      Милан Гайич знатно прикололся!))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+