Бабич назвал футболиста, с которым он советовался при переходе в «Спартак»

27-летний сербский защитник Срджан Бабич рассказал, что чувствует себя в московском «Спартаке» как дома.

«Моя адаптация была очень хорошей, я чувствую себя здесь как дома, я действительно счастлив. Москва – прекрасный город, один из самых симпатичных городов в мире. Я уверен в этом, потому что видел много городов, Москва – особенная. Да, до перехода в «Спартак» я разговаривал с [футболистом ЦСКА] Миланом Гаийчем, он мне сказал хорошие вещи о «Спартаке» и о российской лиге. Но я знал про «Спартак» до этого, так как команда является братской для «Црвены Звезды», в которой я играл. Я не могу сказать плохих слов о России и о «Спартаке», потому что я действительно счастлив здесь», – сказал Бабич.

«Спартак» объявил о переходе Бабича из «Альмерии» 21 августа.

Контракт игрока рассчитан до июня 2026 года.

Новый тур Лиги чемпионов: ставьте на центральные матчи с бонусом до 17000₽!