Планы «Спартака» по Джикии, пять сборных готовы сыграть с Россией и другие новости

Opta вычислила шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
«Шахтер» расторг контракт с футболистом, сбежавшим в Россию
Чистяков прояснил свое будущее в «Зените»: он не играет почти три месяца
Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году
УЕФА оштрафовал Литву за оскорбления в адрес Путина
Луис Адриано ответил, хочет ли он вернуться в РПЛ
Стали известны планы «Спартака» по переговорам с Джикией о новом контракте
Уткина призвали заняться своим здоровьем: «Так нельзя, это уже опасно»
Роналду сделал экс-чемпиону UFC подарок за 120 тысяч
АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Фулхэм» (2:0) и вернулся на 1-е место. Постекоглу установил рекорд лиги
Источник: «Бомбардир»