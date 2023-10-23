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    Роналду сделал экс-чемпиону UFC подарок за 120 тысяч

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду подарил дорогие часы Франсису Нганну.

    Стоимость подарка – 120 тысяч евро.

    Боец смешанных единоборств поблагодарил футболиста в соцсетях: «Спасибо, Криштиану, чудесные часы».

    • В субботу Нганну дебютирует в боксе.
    • Экс-чемпион UFC будет драться с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри.
    • Бой состоится в Саудовской Аравии, где играет Роналду.

    Новый тур ЛЧ начинается: ставьте на главные матчи с бонусом в 6000₽!

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.10.2023 23:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15010

      playsh 24 октября, 00:47

      Ну,что тут может сказать простой смерд - сытый голодного не разумеет.

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