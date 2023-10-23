Роналду сделал экс-чемпиону UFC подарок за 120 тысяч

Ну,что тут может сказать простой смерд - сытый голодного не разумеет.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду подарил дорогие часы Франсису Нганну.
Стоимость подарка – 120 тысяч евро.
Боец смешанных единоборств поблагодарил футболиста в соцсетях: «Спасибо, Криштиану, чудесные часы».
- В субботу Нганну дебютирует в боксе.
- Экс-чемпион UFC будет драться с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри.
- Бой состоится в Саудовской Аравии, где играет Роналду.
Новый тур ЛЧ начинается: ставьте на главные матчи с бонусом в 6000₽!