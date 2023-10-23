Уткина призвали заняться своим здоровьем: «Так нельзя, это уже опасно»

Популярный стример Илья Maddyson обратился к Василию Уткину.

«Василий, обращаюсь к вам искренне и публично. Пожалуйста, займитесь своим здоровьем. Грустно видеть кумира детства, любимого комментатора в таком болезненном состоянии.

Уверен, что есть варианты. Операция по уменьшению желудка или просто работа с врачом-диетологом. Так нельзя, это уже опасно для здоровья», – написал Maddyson в своем телеграм-канале, прикрепив несколько свежих фото Уткина.