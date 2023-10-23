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  • Уткина призвали заняться своим здоровьем: «Так нельзя, это уже опасно»

Уткина призвали заняться своим здоровьем: «Так нельзя, это уже опасно»

23 октября 2023, 21:42
5

Популярный стример Илья Maddyson обратился к Василию Уткину.

«Василий, обращаюсь к вам искренне и публично. Пожалуйста, займитесь своим здоровьем. Грустно видеть кумира детства, любимого комментатора в таком болезненном состоянии.

Уверен, что есть варианты. Операция по уменьшению желудка или просто работа с врачом-диетологом. Так нельзя, это уже опасно для здоровья», – написал Maddyson в своем телеграм-канале, прикрепив несколько свежих фото Уткина.

  • Экс-комментатор не смог посетить Калининград из-за проблем со здоровьем.
  • Без него «Эгриси» проиграл в полуфинале Медиалиги.
  • В матче за 3-е место в Волгограде «Эгриси» победил Fight Nights. Уткин присутствовал на игре.

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Источник: телеграм-канал Ильи Maddyson
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (5)
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Челнинец
1698089008
Жесть, как он ходит? Срочно надо лечение
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Plyash
1698099220
Да уж,Вася свои яйца давно не чухал,это факт.Жалко парня,гормональный сбой,видимо...
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Alemann
1698124912
Умственным здоровьем? Боюсь, уже ничто не поможет ...
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zigbert
1698150734
Сам должен понимать что это может плохо кончится для него. Да и возможности поправить свое здоровье у него наверняка есть.
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