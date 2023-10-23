Уткина призвали заняться своим здоровьем: «Так нельзя, это уже опасно»

Популярный стример Илья Maddyson обратился к Василию Уткину.
«Василий, обращаюсь к вам искренне и публично. Пожалуйста, займитесь своим здоровьем. Грустно видеть кумира детства, любимого комментатора в таком болезненном состоянии.
Уверен, что есть варианты. Операция по уменьшению желудка или просто работа с врачом-диетологом. Так нельзя, это уже опасно для здоровья», – написал Maddyson в своем телеграм-канале, прикрепив несколько свежих фото Уткина.
- Экс-комментатор не смог посетить Калининград из-за проблем со здоровьем.
- Без него «Эгриси» проиграл в полуфинале Медиалиги.
- В матче за 3-е место в Волгограде «Эгриси» победил Fight Nights. Уткин присутствовал на игре.
Источник: телеграм-канал Ильи Maddyson