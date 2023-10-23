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    • Уткина призвали заняться своим здоровьем: «Так нельзя, это уже опасно»

    Уткина призвали заняться своим здоровьем: «Так нельзя, это уже опасно»

    Популярный стример Илья Maddyson обратился к Василию Уткину.

    «Василий, обращаюсь к вам искренне и публично. Пожалуйста, займитесь своим здоровьем. Грустно видеть кумира детства, любимого комментатора в таком болезненном состоянии.

    Уверен, что есть варианты. Операция по уменьшению желудка или просто работа с врачом-диетологом. Так нельзя, это уже опасно для здоровья», – написал Maddyson в своем телеграм-канале, прикрепив несколько свежих фото Уткина.

    • Экс-комментатор не смог посетить Калининград из-за проблем со здоровьем.
    • Без него «Эгриси» проиграл в полуфинале Медиалиги.
    • В матче за 3-е место в Волгограде «Эгриси» победил Fight Nights. Уткин присутствовал на игре.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Maddyson

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    23.10.2023 21:42
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +102890

      zigbert 24 октября, 15:32

      Сам должен понимать что это может плохо кончится для него.
      Да и возможности поправить свое здоровье у него наверняка есть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +634

      Alemann 24 октября, 08:21

      Умственным здоровьем? Боюсь, уже ничто не поможет ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15010

      playsh 24 октября, 01:13

      Да уж,Вася свои яйца давно не чухал,это факт.Жалко парня,гормональный сбой,видимо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2644

      Челнинец 23 октября, 22:23

      Жесть, как он ходит? Срочно надо лечение

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6425

      порт > Челнинец 23 октября, 22:25

      Его на камазе перемещают.

      1
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