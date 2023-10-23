Чистяков прояснил свое будущее в «Зените»: он не играет почти три месяца

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил, собирается ли он менять команду из-за отсутствия игровой практики.
– Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть.
– Вы довольны ролью запасного игрока?
– Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.
– Вариант с уходом в аренду зимой не рассматриваете?
– Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе.
- В этом сезоне Чистяков поучаствовал в 4 матчах.
- Его последнее появление на поле датировано 29 июля.
- Контракт игрока с клубом действует до 2025 года.
Источник: «Спорт день за днем»