Чистяков прояснил свое будущее в «Зените»: он не играет почти три месяца

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил, собирается ли он менять команду из-за отсутствия игровой практики.

– Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть.

– Вы довольны ролью запасного игрока?

– Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.

– Вариант с уходом в аренду зимой не рассматриваете?

– Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе.