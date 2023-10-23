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    • Чистяков прояснил свое будущее в «Зените»: он не играет почти три месяца

    Чистяков прояснил свое будущее в «Зените»: он не играет почти три месяца

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил, собирается ли он менять команду из-за отсутствия игровой практики.

    – Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть.

    – Вы довольны ролью запасного игрока?

    – Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.

    – Вариант с уходом в аренду зимой не рассматриваете?

    Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе.

    • В этом сезоне Чистяков поучаствовал в 4 матчах.
    • Его последнее появление на поле датировано 29 июля.
    • Контракт игрока с клубом действует до 2025 года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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