Стали известны планы «Спартака» по переговорам с Джикией о новом контракте

«Спартак» пока не собирается обсуждать продление контракта с Георгием Джикией.

Клуб начнет переговоры с 29-летним футболистом не раньше зимы.

Договор между сторонами истекает 30 июня 2024 года.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.

В этом сезоне защитник потерял место в основе. В РПЛ он не играет со 2 сентября.

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