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    • Стали известны планы «Спартака» по переговорам с Джикией о новом контракте

    Стали известны планы «Спартака» по переговорам с Джикией о новом контракте

    «Спартак» пока не собирается обсуждать продление контракта с Георгием Джикией.

    Клуб начнет переговоры с 29-летним футболистом не раньше зимы.

    Договор между сторонами истекает 30 июня 2024 года.

    • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
    • В этом сезоне защитник потерял место в основе. В РПЛ он не играет со 2 сентября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.10.2023 20:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31614

      JTherry 24 октября, 09:39

      прощаться надо вовремя, пора "резать мясо", как говорил Романцев... Джордж на скамейке приносит лишь скандалы от "доброжелателей", типа Канчельсикса и алкаша-Карпа, и "вытеранские" вопли, типа Ловчева и Моста, в прессе - и то, и другое плохо сказывается на игроках команды...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +255

      Ялта-Питер 23 октября, 22:34

      План на выход.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК 23 октября, 22:27

      Глушаков номер 2.
      Только Глушаков умеет играть в футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20339

      ilichkadr 23 октября, 21:18

      Похоже, что Гриню ожидает средняя зарплата 55 077 рублей.

      1
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