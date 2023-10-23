Стали известны планы «Спартака» по переговорам с Джикией о новом контракте

прощаться надо вовремя, пора "резать мясо", как говорил Романцев... Джордж на скамейке приносит лишь скандалы от "доброжелателей", типа Канчельсикса и алкаша-Карпа, и "вытеранские" вопли, типа Ловчева и Моста, в прессе - и то, и другое плохо сказывается на игроках команды...
«Спартак» пока не собирается обсуждать продление контракта с Георгием Джикией.
Клуб начнет переговоры с 29-летним футболистом не раньше зимы.
Договор между сторонами истекает 30 июня 2024 года.
- Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
- В этом сезоне защитник потерял место в основе. В РПЛ он не играет со 2 сентября.
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