Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу установил рекорд АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу переписал историю английской Премьер-лиги.

Лондонцы под его руководством набрали 23 очка в девяти турах АПЛ.

Это рекорд для тренера-дебютанта в чемпионате Англии.