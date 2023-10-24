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    Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу установил рекорд АПЛ

    Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу переписал историю английской Премьер-лиги.

    Лондонцы под его руководством набрали 23 очка в девяти турах АПЛ.

    Это рекорд для тренера-дебютанта в чемпионате Англии.

    • В понедельник «Тоттенхэм» победил «Фулхэм» (2:0).
    • Очки у команды Постекоглу в АПЛ отобрали только «Арсенал» и «Брентфорд».
    • Следующий соперник в лиге – «Кристал Пэлас» (27 октября).

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    Источник: Squawka

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    24.10.2023 00:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5273

      Ziklop 25 октября, 22:43

      к концу сезона видно будет, что стоят эти промежуточные рекорды!

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      Рейтинг: +15038

      Skull_Boy 24 октября, 07:31

      Я буду долго ржать, если Шпоры выиграют чемпионат, а Бавария сольет БД

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      Рейтинг: +426

      Александр.Т. 24 октября, 01:58

      Что то с уходом Кейна , Тоттенхем норм за играл, или пока что сопернике слабые?

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