Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу установил рекорд АПЛ

к концу сезона видно будет, что стоят эти промежуточные рекорды!
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу переписал историю английской Премьер-лиги.
Лондонцы под его руководством набрали 23 очка в девяти турах АПЛ.
Это рекорд для тренера-дебютанта в чемпионате Англии.
- В понедельник «Тоттенхэм» победил «Фулхэм» (2:0).
- Очки у команды Постекоглу в АПЛ отобрали только «Арсенал» и «Брентфорд».
- Следующий соперник в лиге – «Кристал Пэлас» (27 октября).
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