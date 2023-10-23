Луис Адриано ответил, хочет ли он вернуться в РПЛ

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано заявил о желании снова поиграть в России.
«Когда закончится мой контракт с «Интернасьоналем», я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей.
Так что я бы хотел снова сыграть в России, да», – сказал 36-летний бразилец.
- Контракт игрока с «Интернасьоналем» рассчитан до середины 2024 года.
- Адриано выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.
- За 2,5 сезона в его активе 25 голов и 15 ассистов в 79 матчах.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо