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    Луис Адриано ответил, хочет ли он вернуться в РПЛ

    Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано заявил о желании снова поиграть в России.

    «Когда закончится мой контракт с «Интернасьоналем», я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей.

    Так что я бы хотел снова сыграть в России, да», – сказал 36-летний бразилец.

    • Контракт игрока с «Интернасьоналем» рассчитан до середины 2024 года.
    • Адриано выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.
    • За 2,5 сезона в его активе 25 голов и 15 ассистов в 79 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    23.10.2023 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9171

      GoLenaStop 23 октября, 21:39

      Приветствуем друзей России, Адриа́но!
      Как Челента́но !
      ;))

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