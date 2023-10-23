Луис Адриано ответил, хочет ли он вернуться в РПЛ

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано заявил о желании снова поиграть в России.

«Когда закончится мой контракт с «Интернасьоналем», я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей.

Так что я бы хотел снова сыграть в России, да», – сказал 36-летний бразилец.