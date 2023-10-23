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    • Геркус оценил идею включить белорусские клубы в российские лиги

    Геркус оценил идею включить белорусские клубы в российские лиги

    Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

    По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

    «Сложный вопрос. Механическое включение пары команд в РПЛ может не дать позитивного эффекта ни для РПЛ, ни для этих клубов.

    Надо думать о взаимодействии двух футбольных систем в целом. Тут множество вопросов концептуальных, много вопросов технических.

    Нужно проделать большую подготовительную работу, прежде чем предпринимать какие-то шаги», – считает Геркус.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.10.2023 21:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102890

      zigbert 24 октября, 15:19

      Ничего хорошего эта идея не даст. Это уже будет объединенный чемпионат двух разных государств с совершенно новой структурой управления. Зачем нам эти проблемы?

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      Рейтинг: +10

      trueclub--google > zigbert 24 октября, 16:15

      Какие проблемы и для кого?
      Взять 1-2 топовых по меркам Беларуси клубов и всё, пускай играют. Болельщики с удовольствием туда съездят, как и болельщики оттуда.

      Еврокубки? С кем они там играют? Со Шкендией в Кубке лузеров 2 раза за сезон? Они на Кубке России заработают на порядок больше, не говоря уже про уровень зарплат в РПЛ. Инфраструктура в РПЛ уже на порядок лучше чем в той же Италии, где стадионы разваливаются на глазах.

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      Рейтинг: +970

      sined1951 24 октября, 13:46

      А зачем нам в премьер-лиге нищие команды из Белоруссии, у нас таких в России пруд пруди.

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      Рейтинг: +10

      trueclub--google > sined1951 24 октября, 16:13

      Вы мыслите шаблонами из 5-10 летней давности.
      Где это в РПЛ нищие команды? Назовите таковые, давайте.
      В РПЛ с прошлого года действует новый телеконтракт при котором даже самая днищенская команда получит гарантировано около 300 млн рублей. В середине таблицы можно получить 400 и более. Плюс есть контракты с букмекерами у всех клубов, а это также минимум 150-200 за сезон, у кого-то и более.

      Беларусы от таких денег будут прыгать до потолка.
      Если забивать стадион хотя бы на 50%+ это ещё дополнительный заработок.
      Не забываем и про Кубок - там вообще жирные бонусы, в том году Урал на Кубке 300 млн заработал. Итого считай практически под миллиард доходов.
      Хватит чушь пороть.

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