Геркус оценил идею включить белорусские клубы в российские лиги

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

«Сложный вопрос. Механическое включение пары команд в РПЛ может не дать позитивного эффекта ни для РПЛ, ни для этих клубов.

Надо думать о взаимодействии двух футбольных систем в целом. Тут множество вопросов концептуальных, много вопросов технических.

Нужно проделать большую подготовительную работу, прежде чем предпринимать какие-то шаги», – считает Геркус.