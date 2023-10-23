Стали известны стартовые составы на матч 3 тур Лиги чемпионов АФК, в котором сыграют «Аль-Хиляль» и «Мумбаи Сити». Игра состоится 23 октября, начало встречи запланировано на 21:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Хиляль»: Абдулхамид, Малком, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, аль-Овайс, Митрович, Невеш, Булаихи, Кулибали, аль-Брейк.

Главный тренер: Жорже Жезуш

«Мумбаи Сити»: Пурба Лаченпа, Тири, Мехтаб Сингх, Викрам Партап Сингх, Лаллиансуала Чхангте, Йоэль ван Ниф, Ростин Гриффитс, Грег Стюарт, Хорхе Перейра Диас, Акаш Мишра, Лаленгмавия.

Главный тренер: Дес Бэкингем