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    • «Зенит» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    «Зенит» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Крыльев Советов», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 16:30 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Адамов, Эракович, Сантос, Алип, Родригао, Клаудиньо, Мантуан, Барриос, Вендел, Кассьера, Сергеев.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов»

    зенит-крылья советов смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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