Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Крыльев Советов», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 16:30 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Зенит»: Адамов, Эракович, Сантос, Алип, Родригао, Клаудиньо, Мантуан, Барриос, Вендел, Кассьера, Сергеев.
Главный тренер: Сергей Семак
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Гарре, Рахманович.
Главный тренер: Игорь Осинькин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»