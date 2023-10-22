Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Крыльев Советов», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 16:30 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Эракович, Сантос, Алип, Родригао, Клаудиньо, Мантуан, Барриос, Вендел, Кассьера, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

Главный тренер: Игорь Осинькин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов»