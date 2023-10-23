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Орлов оценил победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

23 октября 2023, 14:58
1

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

  • Петербуржцы дома победили со счетом 3:1.
  • «Зенит» поднялся на 2-е место в таблице лиги.
  • По итогам тура действующий чемпион России сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 5 очков.

«Крылья Советов» сыграли в Петербурге прекрасно, просто «Зенит» не дал им раскрыться. Но, повторюсь, играли они хорошо. Конечно, силенок не хватило, после перерыва они «подсели», но в первом тайме с их прессингом было такое настоящее соперничество.

А «Зенит», на мой взгляд, сыграл свой лучший матч в сезоне. К своей оптимальной форме подошел Родригао, который начал уже делать и первый пас, начинать атаки, потому что именно так и должны играть центральные защитники.

– У Вендела, кажется, получилось забить два великолепных по исполнению гола...

– Да, голы прекрасные, особенно первый. Да и при счете 0:0 было очень важно забить. Комбинация получилась хорошей – Барриос, вертикальный пас, синхронные действия Вендела, который был к этому готов.

Кстати, больше взаимопонимания я в этом матче увидел и у Кассьерры с бразильскими полузащитниками – а это многообещающе. Важно и то, что вышел Мостовой – и он сейчас явно в хорошей форме. И это будет усиление для «Зенита».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (1)
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АКС-74У
1698142578
Повезло Зениту, что удалось удержать Вендела в команде.
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