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    Орлов оценил победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

    • Петербуржцы дома победили со счетом 3:1.
    • «Зенит» поднялся на 2-е место в таблице лиги.
    • По итогам тура действующий чемпион России сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 5 очков.

    «Крылья Советов» сыграли в Петербурге прекрасно, просто «Зенит» не дал им раскрыться. Но, повторюсь, играли они хорошо. Конечно, силенок не хватило, после перерыва они «подсели», но в первом тайме с их прессингом было такое настоящее соперничество.

    А «Зенит», на мой взгляд, сыграл свой лучший матч в сезоне. К своей оптимальной форме подошел Родригао, который начал уже делать и первый пас, начинать атаки, потому что именно так и должны играть центральные защитники.

    – У Вендела, кажется, получилось забить два великолепных по исполнению гола...

    – Да, голы прекрасные, особенно первый. Да и при счете 0:0 было очень важно забить. Комбинация получилась хорошей – Барриос, вертикальный пас, синхронные действия Вендела, который был к этому готов.

    Кстати, больше взаимопонимания я в этом матче увидел и у Кассьерры с бразильскими полузащитниками – а это многообещающе. Важно и то, что вышел Мостовой – и он сейчас явно в хорошей форме. И это будет усиление для «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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