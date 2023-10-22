Губерниев: «Абаскаль точно хочет неустойку и уйти из «Спартака»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на непопадание в старт «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ против «Пари НН» нападающего Александра Соболева.

«Гильермо Абаскаль оставил Соболева в запасе. Значит, точно хочет неустойку, хочет выгнанным быть», – написал Губерниев.