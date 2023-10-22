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    • Губерниев: «Абаскаль точно хочет неустойку и уйти из «Спартака»

    Губерниев: «Абаскаль точно хочет неустойку и уйти из «Спартака»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на непопадание в старт «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ против «Пари НН» нападающего Александра Соболева.

    «Гильермо Абаскаль оставил Соболева в запасе. Значит, точно хочет неустойку, хочет выгнанным быть», – написал Губерниев.

    • Это 1-й матч после информации об отстранении Соболева от основы.
    • Причиной отстранения стал пропуск командного завтрака.
    • У Соболева в сезоне РПЛ 9 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 13:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1378

      Krics 50 минут назад

      Футбольный обозреватель Д.Губерниев,ихмо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10287

      САДЫЧОК 52 минуты назад

      Сотрудник Мудак Тв Губерниев мутит воду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13427

      Вомбат 1 час назад

      Точно или не точно, узнаем очень скоро.

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