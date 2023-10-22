Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Пари НН», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Денисов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Игнатов.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
«Парин НН»: Нигматуллин, Стаматов, Каккоев, Гоцук, Севикян, Трошечкин, Александров, Эссьен, Карапузов, Калинский, Боссели.
Главный тренер: Сергей Юран
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»