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    • «Спартак» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    «Спартак» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Пари НН», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Дуарте, Денисов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Игнатов.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Парин НН»: Нигматуллин, Стаматов, Каккоев, Гоцук, Севикян, Трошечкин, Александров, Эссьен, Карапузов, Калинский, Боссели.

    Главный тренер: Сергей Юран

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак»«Пари НН»

    Спартак-Пари НН смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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