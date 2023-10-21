Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Севилья» – «Реал»: прогноз на матч 10 тура Примеры, 21 октября

    «Севилья» – «Реал»: прогноз на матч 10 тура Примеры, 21 октября

    В субботу, 21 октября, «Севилья» на своем поле сыграет с «Реалом». Игра состоится в рамках 10 тура чемпионата Испании по футболу. Матч начнется в 19:30 по мск.

    «Севилья»

    Команда идет на 16 месте в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков. «Севилья» в восьми матчах чемпионата Испании выиграла две встречи, в двух матчах сыграла вничью, но при этом проиграла в четырех поединках. Команда отличилась 13 голами, но при этом пропустила 12 мячей.

    «Реал»

    Мадридцы лидируют в чемпионате Испании. Подопечные Анчелотти имеют в своем активе 24 набранных очка. «Реал» в девяти матчах национального первенства выиграл восемь матчей, а также потерпел одно поражение. Команда забила 20 голов, но при этом пропустила шесть мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 194 матча, в которых «Севилья» выиграла 57 матчей, а «Реал» побеждал в 106 поединках. «Севилья» отличилась 264 голами, а «Реал» ответил 411 мячами.

    Прогноз на матч «Севилья» – «Реал»

    В предстоящем матче «Севилья», несмотря на домашний статус игры, выглядит аутсайдером предстоящей встречи. «Реал», на наш взгляд, должен побеждать в этом матче. Наш прогноз – победа «Реала» (1.79).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+