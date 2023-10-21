В субботу, 21 октября, «Севилья» на своем поле сыграет с «Реалом». Игра состоится в рамках 10 тура чемпионата Испании по футболу. Матч начнется в 19:30 по мск.

«Севилья»

Команда идет на 16 месте в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков. «Севилья» в восьми матчах чемпионата Испании выиграла две встречи, в двух матчах сыграла вничью, но при этом проиграла в четырех поединках. Команда отличилась 13 голами, но при этом пропустила 12 мячей.

Мадридцы лидируют в чемпионате Испании. Подопечные Анчелотти имеют в своем активе 24 набранных очка. «Реал» в девяти матчах национального первенства выиграл восемь матчей, а также потерпел одно поражение. Команда забила 20 голов, но при этом пропустила шесть мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 194 матча, в которых «Севилья» выиграла 57 матчей, а «Реал» побеждал в 106 поединках. «Севилья» отличилась 264 голами, а «Реал» ответил 411 мячами.

Прогноз на матч «Севилья» – «Реал»

В предстоящем матче «Севилья», несмотря на домашний статус игры, выглядит аутсайдером предстоящей встречи. «Реал», на наш взгляд, должен побеждать в этом матче. Наш прогноз – победа «Реала» (1.79).