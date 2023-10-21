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    «Челси» – «Арсенал»: прогноз на матч 9 тура АПЛ, 21 октября

    В субботу, 21 октября, «Челси» на своем поле сыграет с «Арсеналом». Игра состоится в рамках 9 тура чемпионата Англии по футболу. Матч начнется в 19:30 по мск.

    «Челси»

    Подопечные Почеттино идут на 11 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Команда выиграла три матча, в двух встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. «Челси» забил 11 голов, но при этом команда пропустила семь голов.

    «Арсенал»

    Команда идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. «Арсенал» выиграл шесть матчей, а двух встречах сыграл вничью. Подопечные Артеты забили 16 голов, но при этом пропустили шесть мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 211 матчей, в которых «Челси» выиграл 68 матчей, а «Арсенал» побеждал в 83 поединках. «Челси» отличились 277 голами, а «Арсенал» ответил 299 мячами.

    Прогноз на матч «Челси» – «Арсенал»

    В предстоящем лондонском дерби «Арсенал» выглядит фаворитом матча. Наверняка подопечные Микеля Артеты смогут набрать три очка в этом поединке. Наш прогноз – победа «Арсенала» (2.41).

    Источник: Бомбардир

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