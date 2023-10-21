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    Федотов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Рубина».

    • Игра в Казани завершилась нулевой ничьей.
    • Несмотря на потерю очков, ЦСКА поднялся в таблице лиги с 8-го на 5-е место.
    • У московской команды 1 победа в последних 8 матчах чемпионата.

    – Сложная игра. Будто и те и другие думают, что были ближе к победе. Какое у вас мнение?

    – Своя рубашка ближе к телу, поэтому и создается такое впечатление. И у «Рубина» были моменты, когда они могли забить, и у нас. Мы даже забили. Да, был офсайд, это надо констатировать.

    Очень интересная игра. Есть положительный момент – мы не проиграли. Плюс мы за долгое время не пропустили. Это тоже хороший шаг вперед.

    Не совсем хорошо вошли в игру. Мы знали, что они очень агрессивно начинают, мы к этому готовились. Однако в этот период мало доводили свои действия до ума.

    Были потери на своей половине поля. В простых ситуациях слишком легко дарили мяч сопернику. По опорным – когда пропустили гол, мы оказались не готовы к быстрому переходу. Хотя понимали, что соперник на этом строит игру и надо быть внимательными.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1969

      Таврида 1 час назад

      Спекся Федотов, пора отдохнуть от футбола и подумать о будущем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2946

      ScarlettOgusania 1 час назад

      "Очень интересная игра"
      ...а болельщики пишут, что хорошо выспались под эту "очень интересность")))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3777

      CSKA57 2 часа назад

      Болтун! Уходи уже! Толку от тебя никакого!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      АКС-74У > CSKA57 2 часа назад

      В Оренбурге и Сочи у него хорошо получалось. Что изменилось?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3777

      CSKA57 > АКС-74У 38 минут назад

      По все видимости, надо сделать паузу. Глаз замылился. Это бывает!

      0
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