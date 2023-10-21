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Федотов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»

21 октября 2023, 16:50
7

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Рубина».

  • Игра в Казани завершилась нулевой ничьей.
  • Несмотря на потерю очков, ЦСКА поднялся в таблице лиги с 8-го на 5-е место.
  • У московской команды 1 победа в последних 8 матчах чемпионата.

– Сложная игра. Будто и те и другие думают, что были ближе к победе. Какое у вас мнение?

– Своя рубашка ближе к телу, поэтому и создается такое впечатление. И у «Рубина» были моменты, когда они могли забить, и у нас. Мы даже забили. Да, был офсайд, это надо констатировать.

Очень интересная игра. Есть положительный момент – мы не проиграли. Плюс мы за долгое время не пропустили. Это тоже хороший шаг вперед.

Не совсем хорошо вошли в игру. Мы знали, что они очень агрессивно начинают, мы к этому готовились. Однако в этот период мало доводили свои действия до ума.

Были потери на своей половине поля. В простых ситуациях слишком легко дарили мяч сопернику. По опорным – когда пропустили гол, мы оказались не готовы к быстрому переходу. Хотя понимали, что соперник на этом строит игру и надо быть внимательными.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Федотов Владимир
Комментарии (7)
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CSKA57
1697897492
Болтун! Уходи уже! Толку от тебя никакого!!!
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ScarlettOgusania
1697899637
"Очень интересная игра" ...а болельщики пишут, что хорошо выспались под эту "очень интересность")))
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Таврида
1697900779
Спекся Федотов, пора отдохнуть от футбола и подумать о будущем.
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СПбМерлин
1697911726
Сложная ситуация для клуба...
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Серый212918
1697957367
Когда с 3 метров по пустым воротам попадать будем??? Федотов виноват???
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