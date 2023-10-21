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  • РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0), у московской команды 1 победа в последних 8 матчах чемпионата

РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0), у московской команды 1 победа в последних 8 матчах чемпионата

21 октября 2023, 15:56
17

ЦСКА на выезде не смог победить «Рубин» в 12-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 0:0. Судья отменил два гола – по одному у каждой из команд. У казанцев отобрали забитый мяч из-за игры рукой, у москвичей – из-за офсайда.

ЦСКА выиграл только один матч РПЛ из последних восьми. Несмотря на потерю очков, столичная команда поднялась в таблице лиги с восьмого на пятое место.

«Рубин» остался на десятой строчке в чемпионате.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (17)
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DVOK68
1697893122
Норм исход.Доволен.
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nik55
1697893226
куку насрал Рубину
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vladik12
1697894066
Как и всегда в таких случаях: игра была равна, играли два...
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Skull_Boy
1697894297
Пора лысого гнать с его диким футбол на груз переднего и схема 3-4-3 НЕ РАБОТАЕТ
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rash1959
1697894432
Ну, чо, нормальный результат.
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ScarlettOgusania
1697894975
какой миролюбивый клуб цкг построил "лучший тренер" прошлого сезона: 1 победа в 9 играх, и тот в поддавки с Балтикой Игнашевича!) клинер, вылезай, поржём!))
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Вомбат
1697895699
Буду спать. Разбудите меня, когда ЦСКА проиграет или выиграет.
Ответить
rash1959
1697897383
Вот это конская популярность! Целых 11 отзывов (и то не лошадей) за час послематчея.
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Дубина
1697900329
Ржу не МОГУ!!!!
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zigbert
1697915808
По сравнению с началом чемпионата Рубин окреп и теперь с ним придется считаться всем клубам. А ветеран Кабутов просто удивляет своей игрой.
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