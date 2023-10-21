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    • РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0), у московской команды 1 победа в последних 8 матчах чемпионата

    РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0), у московской команды 1 победа в последних 8 матчах чемпионата

    ЦСКА на выезде не смог победить «Рубин» в 12-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 0:0. Судья отменил два гола – по одному у каждой из команд. У казанцев отобрали забитый мяч из-за игры рукой, у москвичей – из-за офсайда.

    ЦСКА выиграл только один матч РПЛ из последних восьми. Несмотря на потерю очков, столичная команда поднялась в таблице лиги с восьмого на пятое место.

    «Рубин» остался на десятой строчке в чемпионате.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +13410

      Вомбат 17 минут назад

      Буду спать. Разбудите меня, когда ЦСКА проиграет или выиграет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7314

      Красногорск_Фан > Вомбат 7 минут назад

      прогноз что можно поспать сбылся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2941

      ScarlettOgusania 29 минут назад

      какой миролюбивый клуб цкг построил "лучший тренер" прошлого сезона: 1 победа в 9 играх, и тот в поддавки с Балтикой Игнашевича!) клинер, вылезай, поржём!))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6699

      rash1959 39 минут назад

      Ну, чо, нормальный результат.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15019

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Пора лысого гнать с его диким футбол на груз переднего и схема 3-4-3 НЕ РАБОТАЕТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5230

      Бомбардиръ 42 минуты назад

      У армейцев очередная "гроссмейстерская" ничья)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +963

      bratskij 44 минуты назад

      Что Федотов с командой сделал? Какое то унылое поделие игры. Лупят куда угодно только не по воротом. Может этих футболеров боком заставить ходить глядишь в какие-нибудь ворота и залетит шальной круглый.

      1
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      Рейтинг: +1054

      FCSpartakM > bratskij 6 минут назад

      когда я писал тут, что кони играют в тупой футбол, в который не должна играть топ-команда рпл, тут конефаны разнылись и рассказали смотреть за своим клубом. Ну видимо, вам нравится смотреть на это уныние с 15ю защитниками в старте и навесами.

      0
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      Рейтинг: +9387

      vladik12 45 минут назад

      Как и всегда в таких случаях: игра была равна, играли два...

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      Рейтинг: +8842

      nik55 59 минут назад

      куку насрал Рубину

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19036

      DVOK68 1 час назад

      Норм исход.Доволен.

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