РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0), у московской команды 1 победа в последних 8 матчах чемпионата

ЦСКА на выезде не смог победить «Рубин» в 12-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 0:0. Судья отменил два гола – по одному у каждой из команд. У казанцев отобрали забитый мяч из-за игры рукой, у москвичей – из-за офсайда.

ЦСКА выиграл только один матч РПЛ из последних восьми. Несмотря на потерю очков, столичная команда поднялась в таблице лиги с восьмого на пятое место.

«Рубин» остался на десятой строчке в чемпионате.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ