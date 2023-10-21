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    • «Ливерпуль» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Ливерпуль» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» и «Эвертон», 9 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.

    Стартовые составы:

    «Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, Диас, Салах, Жота.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Янг, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Онана, Харрисон, Дукуре, Гарнер, Калверт-Льюин.

    Главный тренер: Шон Дайич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон»:

    Источник: Бомбардир

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