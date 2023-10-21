Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» и «Эвертон», 9 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, Диас, Салах, Жота.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Янг, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Онана, Харрисон, Дукуре, Гарнер, Калверт-Льюин.

Главный тренер: Шон Дайич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон»: