Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» и «Эвертон», 9 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.
Стартовые составы:
«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, Диас, Салах, Жота.
Главный тренер: Юрген Клопп
«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Янг, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Онана, Харрисон, Дукуре, Гарнер, Калверт-Льюин.
Главный тренер: Шон Дайич
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон»:
- Прямой эфир встречи покажет megogo.net;
- Также игру можно посмотреть на «Лиге Ставок».
Источник: Бомбардир