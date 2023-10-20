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    • «Севилья» напомнила «Реалу» про скандальную судейскую ошибку 48-летней давности

    «Севилья» напомнила «Реалу» про скандальную судейскую ошибку 48-летней давности

    «Севилья» опубликовал пост по поводу судейства в преддверии матча 10-го тура Примеры против «Реала».

    Ранее мадридцы были недовольны назначением на игру арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

    В ответ «Севилья» напомнила «Реалу» про скандальную судейскую ошибку 48-летней давности.

    В ноябре 1975 года «Реал» забил «Севилье» гол-фантом через дырку в сетке с внешней стороны. Тогда рефери засчитал взятие ворот, вследствие чего андалусийцы потеряли очки (ничья 1:1).

    «Себя судить куда труднее, чем других», – Антуан де Сент-Экзюпери. Давайте уважать все правила», – говорится в посте «Севильи», к которому прикреплены фотографии ошибочно засчитанного гола.

    Фото: твиттер «Севильи»

    Источник: твиттер «Севильи»

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