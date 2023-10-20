Юран предположил, что более низкую зарплату в РПЛ получает только один тренер

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что его контракт благодаря сохранению места в РПЛ был продлен автоматически на два года. Специалист считает, что по размеру зарплаты он занимает второе место снизу среди коллег по лиге.
«У меня это изначально было прописано. Решаю задачу – контракт продлевается автоматически, без дополнительных подписей. Сумма фиксированная, просто есть бонусы за определенные места в таблице.
Какое место, по ощущениям, занимаю среди тренеров РПЛ по зарплате? Предпоследнее.
А кто последнее? Предполагаю, что тренер «Факела» [Сергей Ташуев]», – сказал Юран.
- «Пари НН» занимает седьмое место в РПЛ после 11 туров.
- Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля.
Источник: «Спорт-экспресс»