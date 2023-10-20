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    • Юран предположил, что более низкую зарплату в РПЛ получает только один тренер

    Юран предположил, что более низкую зарплату в РПЛ получает только один тренер

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что его контракт благодаря сохранению места в РПЛ был продлен автоматически на два года. Специалист считает, что по размеру зарплаты он занимает второе место снизу среди коллег по лиге.

    «У меня это изначально было прописано. Решаю задачу – контракт продлевается автоматически, без дополнительных подписей. Сумма фиксированная, просто есть бонусы за определенные места в таблице.

    Какое место, по ощущениям, занимаю среди тренеров РПЛ по зарплате? Предпоследнее.

    А кто последнее? Предполагаю, что тренер «Факела» [Сергей Ташуев]», – сказал Юран.

    • «Пари НН» занимает седьмое место в РПЛ после 11 туров.
    • Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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