Составы на матч легенд «Спартака» и «Динамо»: Глушаков – в основе красно-белых, Мостовой, Юран – в запасе

Стали известны стартовые составы на матч памяти Федора Черенкова. Встретятся легенды «Спартака» и «Динамо».
«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Онопко (к), Мамедов, Самедов, Головской, Аленичев, Глушаков, Титов, Шмаров, Павлюченко.
Запасные: Ребров, Коновалов, Мелешин, Парфенов, Юран, Комбаров, Мостовой, Ананко, Ширко, Радченко, Ещенко, Булатов, Ковтун, Павленко.
Главный тренер: Олег Романцев.
«Динамо»: Габулов (к), Яхимович, Колодин, Рыков, Каряка, Ромащенко, Жирков, Гусев, Сапета, Яшин, Колыванов.
Запасные: Сметанин, Кобелев, Семшов, Корчагин, Пименов, Булыкин, Хохлов, Точилин, Е. Смертин, Кирьяков, Терехин.
Тренеры: Валерий Газзаев, Юрий Семин.
- Матч на «Лукойл Арене» начнется в 20:00 мск.
- Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
- Прокомментируют игру Георгий Черданцев и Александр Пойда.
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