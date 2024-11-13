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    • Составы на матч легенд «Спартака» и «Динамо»: Глушаков – в основе красно-белых, Мостовой, Юран – в запасе

    Составы на матч легенд «Спартака» и «Динамо»: Глушаков – в основе красно-белых, Мостовой, Юран – в запасе

    Стали известны стартовые составы на матч памяти Федора Черенкова. Встретятся легенды «Спартака» и «Динамо».

    «Спартак»: Филимонов, Хлестов, Онопко (к), Мамедов, Самедов, Головской, Аленичев, Глушаков, Титов, Шмаров, Павлюченко.

    Запасные: Ребров, Коновалов, Мелешин, Парфенов, Юран, Комбаров, Мостовой, Ананко, Ширко, Радченко, Ещенко, Булатов, Ковтун, Павленко.

    Главный тренер: Олег Романцев.

    «Динамо»: Габулов (к), Яхимович, Колодин, Рыков, Каряка, Ромащенко, Жирков, Гусев, Сапета, Яшин, Колыванов.

    Запасные: Сметанин, Кобелев, Семшов, Корчагин, Пименов, Булыкин, Хохлов, Точилин, Е. Смертин, Кирьяков, Терехин.

    Тренеры: Валерий Газзаев, Юрий Семин.

    • Матч на «Лукойл Арене» начнется в 20:00 мск.
    • Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
    • Прокомментируют игру Георгий Черданцев и Александр Пойда.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Комментарии (2)
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    neim
    1731518359
    Лучше бы Сашку Кержа позвали, чем Жиркова. А Царя можно было и в тренеры сразу, чего он вам на поле бегать что ли будет ? Не царское это дело ))).
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    Cleaner
    1731520142
    Посмотрел первый тайм. Если бы не знал, что это матч ветеранов, подумал бы, что это играют команды Рубина и Оренбурга между собой. По игре эти ветераны ни в чем не уступают основным составам этих команд.
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