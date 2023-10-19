Топ-10 самых дорогих российских футболистов

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих российских футболистов по итогам обновления их рыночной стоимости.
Первое место в списке с почти двукратным отрывом занимает полузащитника «Монако» Александр Головин, оцененный в 30 миллионов евро.
- Александр Головин («Монако») – 30 млн евро;
- Матвей Сафонов («Краснодар») – 16 млн евро;
- Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 15 млн евро;
- Федор Чалов (ЦСКА) – 12 млн евро;
- Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн евро;
- Далер Кузяев («Гавр») – 10 млн евро;
- Александр Соболев («Спартак») – 9 млн евро;
- Алексей Миранчук («Аталанта») – 9 млн евро;
- Сергей Пиняев («Локомотив») – 8 млн евро;
- Константин Тюкавин («Динамо») – 8 млн евро.
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Источник: Transfermarkt