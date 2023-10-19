Топ-10 самых дорогих российских футболистов

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих российских футболистов по итогам обновления их рыночной стоимости.

Первое место в списке с почти двукратным отрывом занимает полузащитника «Монако» Александр Головин, оцененный в 30 миллионов евро.

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