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    Топ-10 самых дорогих российских футболистов

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих российских футболистов по итогам обновления их рыночной стоимости.

    Первое место в списке с почти двукратным отрывом занимает полузащитника «Монако» Александр Головин, оцененный в 30 миллионов евро.

    1. Александр Головин («Монако») – 30 млн евро;
    2. Матвей Сафонов («Краснодар») – 16 млн евро;
    3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 15 млн евро;
    4. Федор Чалов (ЦСКА) – 12 млн евро;
    5. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн евро;
    6. Далер Кузяев («Гавр») – 10 млн евро;
    7. Александр Соболев («Спартак») – 9 млн евро;
    8. Алексей Миранчук («Аталанта») – 9 млн евро;
    9. Сергей Пиняев («Локомотив») – 8 млн евро;
    10. Константин Тюкавин («Динамо») – 8 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1361

      Дубина 9 минут назад

      А где же игроки из аль - бзянита интересно?

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