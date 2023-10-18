Голкипер сборной Перу выкинул телефон фаната, выбежавшего на поле ради селфи с Месси

В ходе матча отборочного турнира ЧМ-2026 в Лиме между Перу и Аргентиной несколько фанатов поочередно выбежали на поле, чтобы сфотографироваться с нападающим гостей Лионелем Месси.

Работники стадиона задерживали их у центральной линии поля. При этом одного из фанатов вместе со стюардами пытался остановить голкипер хозяев Педро Гальесе. Болельщика повалили на газон, после чего Гальесе взял у болельщика телефона и выкинул его. Затем фаната увели с поля.