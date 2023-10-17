Кавазашвили объяснил неудачи сборной России

Анзор Кавазашвили порассуждал о результатах сборной России в товарищеских матчах.

«Я не вижу перспектив у сборной России. Наша команда не превосходит сборные азиатской конфедерации, куда руководство нашего футбола не хочет переходить.

Валерий Карпин не знает, кого ставить в состав. Он растерян, но пора бы уже отобрать 22 человека, которых можно наигрывать. Мы уже два года находимся под санкциями и нигде не выступаем.

За это время можно было бы отобрать 30 молодых ребят, которые за пару лет смогли бы сыграться друг с другом, но Карпин сегодня берет то одних, то других.

Пока не будет комплексного подхода, нас будет трясти из стороны в сторону. Карпин недавно предложил молодым футболистам играть в зарубежных клубах, но их там не возьмут.

В европейских странах футбольные академии работают эффективно. Там воспитывают игроков и отдают их в основную команду. У нас отдают приоритет легионерам, а не своим воспитанникам», – сказал Кавазашвили.