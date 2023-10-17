Кавазашвили объяснил неудачи сборной России

Анзор Кавазашвили порассуждал о результатах сборной России в товарищеских матчах.
«Я не вижу перспектив у сборной России. Наша команда не превосходит сборные азиатской конфедерации, куда руководство нашего футбола не хочет переходить.
Валерий Карпин не знает, кого ставить в состав. Он растерян, но пора бы уже отобрать 22 человека, которых можно наигрывать. Мы уже два года находимся под санкциями и нигде не выступаем.
За это время можно было бы отобрать 30 молодых ребят, которые за пару лет смогли бы сыграться друг с другом, но Карпин сегодня берет то одних, то других.
Пока не будет комплексного подхода, нас будет трясти из стороны в сторону. Карпин недавно предложил молодым футболистам играть в зарубежных клубах, но их там не возьмут.
В европейских странах футбольные академии работают эффективно. Там воспитывают игроков и отдают их в основную команду. У нас отдают приоритет легионерам, а не своим воспитанникам», – сказал Кавазашвили.
- Россияне в прошлый четверг победили Камерун в Москве – 1:0.
- В понедельник сборная едва не проиграла Кении – 2:2.