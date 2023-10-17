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    Кавазашвили объяснил неудачи сборной России

    Анзор Кавазашвили порассуждал о результатах сборной России в товарищеских матчах.

    «Я не вижу перспектив у сборной России. Наша команда не превосходит сборные азиатской конфедерации, куда руководство нашего футбола не хочет переходить.

    Валерий Карпин не знает, кого ставить в состав. Он растерян, но пора бы уже отобрать 22 человека, которых можно наигрывать. Мы уже два года находимся под санкциями и нигде не выступаем.

    За это время можно было бы отобрать 30 молодых ребят, которые за пару лет смогли бы сыграться друг с другом, но Карпин сегодня берет то одних, то других.

    Пока не будет комплексного подхода, нас будет трясти из стороны в сторону. Карпин недавно предложил молодым футболистам играть в зарубежных клубах, но их там не возьмут.

    В европейских странах футбольные академии работают эффективно. Там воспитывают игроков и отдают их в основную команду. У нас отдают приоритет легионерам, а не своим воспитанникам», – сказал Кавазашвили.

    • Россияне в прошлый четверг победили Камерун в Москве – 1:0.
    • В понедельник сборная едва не проиграла Кении – 2:2.

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    Источник: «Р-Спорт»

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