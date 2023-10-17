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    Кержаков оценил скандальное заявление Карпина

    Александр Кержаков прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После сентябрьского товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    – Как относитесь к совету Валерия Карпина всем, кто может, уезжать из РПЛ?

    – Поддерживаю его. Для развития игроков это абсолютно правильно – и видно по тем же Головину и Миранчуку.

    Просто некоторые интерпретировали его слова по-своему. Но посыл был именно такой.

    • Кержаков поиграл в Европе за «Севилью» и «Цюрих».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +497

      erybov1965 1 час назад

      Ну да, по Миранчуку это очень видно.

      1
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      Рейтинг: +2304

      Fialet > erybov1965 33 минуты назад

      Да и по гнилому предателю Каловину тоже.

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