Кержаков оценил скандальное заявление Карпина

Александр Кержаков прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.
После сентябрьского товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.
– Как относитесь к совету Валерия Карпина всем, кто может, уезжать из РПЛ?
– Поддерживаю его. Для развития игроков это абсолютно правильно – и видно по тем же Головину и Миранчуку.
Просто некоторые интерпретировали его слова по-своему. Но посыл был именно такой.
- Кержаков поиграл в Европе за «Севилью» и «Цюрих».
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Источник: «Спорт-Экспресс»