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    • Бывший звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» поддержал Палестину

    Бывший звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» поддержал Палестину

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выступил с поддержкой Палестины в своих социальных сетях.

    «Защита человеческих прав палестинцев не означает, что ты за ХАМАС.

    Слова «Свободу Палестине» не означают, что ты антисемит или «хочешь изгнать всех евреев».

    Слова «Свободу Палестине» подразумевают свободу палестинцев от израильской оккупации, которая лишает их человеческих прав вот уже 75 лет.

    Слова «Свободу Палестине» призывают прекратить держать 2-3 миллиона палестинцев в самой большой в мире тюрьме. Половина из этих людей – дети.

    Слова «Свободу Палестине» призывают покончить с апартеидом, навязанным израильским правительством.

    Слова «Свободу Палестине» призывают дать палестинцам доступ к базовым инфраструктурным объектам на их земле», – написал Кантона.

    • 7 октября исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Все спортивные события в Израиле были отменены.
    • С поддержкой Палестины выступили Мазрауи, Аталь и Бензема.

    Источник: Бомбардирд

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    Сегодня, 17:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25306

      bset 9 минут назад

      Так никто им вроде не запрещает - пусть развиваются. Почему там не развивается инфраструктура, а лишь террористы? Как раз сейчас и есть шанс освободить их, в первую очередь от ХАМАСа

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