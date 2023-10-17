Бывший звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» поддержал Палестину

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выступил с поддержкой Палестины в своих социальных сетях.

«Защита человеческих прав палестинцев не означает, что ты за ХАМАС.

Слова «Свободу Палестине» не означают, что ты антисемит или «хочешь изгнать всех евреев».

Слова «Свободу Палестине» подразумевают свободу палестинцев от израильской оккупации, которая лишает их человеческих прав вот уже 75 лет.

Слова «Свободу Палестине» призывают прекратить держать 2-3 миллиона палестинцев в самой большой в мире тюрьме. Половина из этих людей – дети.

Слова «Свободу Палестине» призывают покончить с апартеидом, навязанным израильским правительством.

Слова «Свободу Палестине» призывают дать палестинцам доступ к базовым инфраструктурным объектам на их земле», – написал Кантона.