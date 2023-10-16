Игрок «Крыльев Советов» сравнил Москву и Буэнос-Айрес

Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сравнил Москву и аргентинскую столицу Буэнос-Айрес.

«Перед переездом в Россию советовался ли я с семьeй? Конечно. Обсудили всe с родителями, женой. Супруга мне очень помогает, она всегда рядом, у нас дочь. Семья для меня важнее всего. Я спокоен, свободен и играю хорошо, потому что мы все счастливы в Самаре.

В Аргентине я жил в Буэнос-Айресе, там всe примерно так же, как и в Москве: много людей, пробки. Но мне довелось побывать в вашей столице, и могу сказать, что это прекрасный город. Я также очень хочу в Санкт-Петербург, много наслышан о нeм», – сказал Гарре.