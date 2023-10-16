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    Игрок «Крыльев Советов» сравнил Москву и Буэнос-Айрес

    Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сравнил Москву и аргентинскую столицу Буэнос-Айрес.

    «Перед переездом в Россию советовался ли я с семьeй? Конечно. Обсудили всe с родителями, женой. Супруга мне очень помогает, она всегда рядом, у нас дочь. Семья для меня важнее всего. Я спокоен, свободен и играю хорошо, потому что мы все счастливы в Самаре.

    В Аргентине я жил в Буэнос-Айресе, там всe примерно так же, как и в Москве: много людей, пробки. Но мне довелось побывать в вашей столице, и могу сказать, что это прекрасный город. Я также очень хочу в Санкт-Петербург, много наслышан о нeм», – сказал Гарре.

    • Игрок в России с зимы.
    • Он воспитанник «Манчестер Сити».
    • В сезоне РПЛ у Гарре 8 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

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    Источник: «Российская газета»

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