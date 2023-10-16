Радимов поделился ожиданиями от матча Кения – Россия

Владислав Радимов высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными Кении и России.

«Перемены в составе Карпин анонсировал, сказав, что выйдет только Баринов из того состава, который играл в предыдущем матче. В сборной собраны квалифицированные футболисты. Я так понимаю, что это лучшие футболисты на данный момент.

Я жду качественного футбола в атаке. Жду того же прессинга и скоростей, которые были большую часть матча с Камеруном.

Хочется, чтобы подтвердили то, что произошло в матче с Камеруном. Не важно, кто выйдет, хочется, чтобы сама система игры осталась такой же», – заявил Радимов.