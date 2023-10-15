Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Витсель назвал ЧМ-2018 в России лучшим временем сборной Бельгии

    Витсель назвал ЧМ-2018 в России лучшим временем сборной Бельгии

    Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель рассказал, почему несмотря на звeздное поколение сборная Бельгии не смогла выиграть титулы на международной арене.

    «Наше время было в 2018 году на чемпионате мира в России. Там мы демонстрировали очень высокий уровень, благодаря которому дошли до полуфинала турнира. Дальше было уже немного сложнее. В конце концов, для того, чтобы выиграть титул, чемпионат Европы или мира, у вас в составе должен быть лучший в мире бомбардир и должна быть лучшая в мире команда», – сказал Витсель AS.

    • На ЧМ-2018 сборная Бельгии добралась до стадии полуфинала, где уступила Франции со счетом 0:1. Единственный мяч был забит Самюэлем Умтити на 51-й минуте.
    • В матче за 3-е место бельгийцы обыграли Англию (2:0).

    Новости по теме
    Зарема прокомментировала результаты сборной Бельгии при Тедеско 11
    Отбор Евро-2024. Франция, Португалия и Бельгия Тедеско досрочно вышли на турнир
    В «Спартаке» ответили, считают ли Тедеско бесом после его антироссийских высказываний 12
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+