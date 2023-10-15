Витсель назвал ЧМ-2018 в России лучшим временем сборной Бельгии

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель рассказал, почему звeздное поколение сборной Бельгии не смогло завоевать титулы на международной арене.

«Наше время было в 2018 году на чемпионате мира в России. Там мы демонстрировали очень высокий уровень, благодаря которому дошли до полуфинала турнира. Дальше было уже немного сложнее. В конце концов, для того, чтобы выиграть титул, чемпионат Европы или мира, у вас в составе должен быть лучший в мире бомбардир и должна быть лучшая в мире команда», – сказал Витсель.