Смотреть прямую трансляцию матча Швейцария против Белоруссии, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Родригес, Лотомба, Шер, Фройлер, Джака, Штеффен, Соу, Шакири, Иттен.

Главный тренер: Мурат Якин

Белоруссия: Игнатович, Поляков, Политевич, Карпович, Волков, Эбонг, Бочеров, Корзун, Концевой, Бахар, Милькевич.

Главный тренер: Карлос Алос Феррер

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