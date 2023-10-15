Смотреть прямую трансляцию матча Швейцария против Белоруссии, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Родригес, Лотомба, Шер, Фройлер, Джака, Штеффен, Соу, Шакири, Иттен.
Главный тренер: Мурат Якин
Белоруссия: Игнатович, Поляков, Политевич, Карпович, Волков, Эбонг, Бочеров, Корзун, Концевой, Бахар, Милькевич.
Главный тренер: Карлос Алос Феррер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Швейцария – Белоруссия
- Поединок можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
- Игру также будет траслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»