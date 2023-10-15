Стали известны стартовые составы на матч 8 тура отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года, в котором сыграют сборные Швейцарии и Белоруссии. Игра состоится в воскресенье, 15 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Родригес, Лотомба, Шер, Фройлер, Джака, Штеффен, Соу, Шакири, Иттен.
Главный тренер: Мурат Якин
Белоруссия: Игнатович, Поляков, Политевич, Карпович, Волков, Эбонг, Бочеров, Корзун, Концевой, Бахар, Милькевич.
Главный тренер: Карлос Алос Феррер
Источник: Бомбардир