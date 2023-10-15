Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Стартовые составы на матч Швейцария – Белоруссия: 8 тур отбора ЧЕ-2024

    Стартовые составы на матч Швейцария – Белоруссия: 8 тур отбора ЧЕ-2024

    Стали известны стартовые составы на матч 8 тура отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года, в котором сыграют сборные Швейцарии и Белоруссии. Игра состоится в воскресенье, 15 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Швейцария: Зоммер, Аканджи, Родригес, Лотомба, Шер, Фройлер, Джака, Штеффен, Соу, Шакири, Иттен.

    Главный тренер: Мурат Якин

    Белоруссия: Игнатович, Поляков, Политевич, Карпович, Волков, Эбонг, Бочеров, Корзун, Концевой, Бахар, Милькевич.

    Главный тренер: Карлос Алос Феррер

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+