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    • Швейцария – Белоруссия: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 15 октября

    Швейцария – Белоруссия: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 15 октября

    В воскресенье, 15 октября, сборная Швейцарии сыграет с Белоруссией. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Швейцария

    Команда лидирует в отборочной группе. Швейцария набрала 14 очков, в шести матчах выиграла четыре встречи и дважды сыграла вничью. Команда забила 17 голов и пропустила пять мячей. Швейцария имеет отрыв в один балл от идущей на втором месте Румынии.

    Белоруссия

    Команда идет на предпоследнем, пятом месте в турнирной таблице. В семи играх отборочного цикла Белоруссия выиграла одну встречу, в двух матчах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Команда забила четыре гола, но при этом пропустила 11 мячей. Отметим, в активе Белоруссии пять очков, и команда, по всей видимости, лишилась шансов на выход в финальную часть Евро.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает четыре игры, в которых побеждала Швейцария. Команда забила в ворота сборной Белоруссии девять голов.

    Прогноз на матч Швейцария – Белоруссия

    Сборная Швейцарии явный фаворит матча. Команда наверняка выиграет матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа сборной Швейцарии (1.13), ТБ 2.5 (1.44).

    Источник: Бомбардир

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