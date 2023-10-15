Пименов сообщил о желании «Локомотива» продать Тикнизяна

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал новость о возможном уходе Наира Тикнизяна из железнодорожного клуба.
«Сложный вопрос, есть ли у Тикнизяна потенциал стать ведущим игроком в европейском клубе. Наир набрал хорошую форму и полезно играет за «Локомотив». Сейчас он занимает позицию Пиняева, а значит, Тикнизяна хотят продать зимой», – сказал Пименов.
- По информации Tuttomercatoweb, скауты итальянского «Лацио» следили за игрой Наира Тикнизяна в матче отбора Евро-2024 Латвия – Армения (2:0). Защитник провел на поле все 90 минут.
- В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 15 матчах «Локомотива» во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Источник: «РБ Спорт»