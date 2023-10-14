Дуглас Сантос прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России.

«Краснодар» лидирует с 6-очковым отрывом.

«Зенит» отстает на 7 баллов.

У «Краснодара» в истории нет трофеев.

«Это новая для нас ситуация, пять лет подряд «Зенит» становился чемпионом. В этом году в чемпионате складывается по-другому. Это вызов для нас, сложный момент, который мы обязаны преодолеть.

Мы работаем каждый день, прибавляем, но пока не настолько, чтобы догнать по очкам «Краснодар». Однако мы движемся к этому и обязательно попробуем вернуться на место, где были все эти годы. Ситуация новая, и тем интереснее», – сказал бразилец.