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    • Агент Лунева остается на связи с «Байером»: «Скидывал директору нарезку сейвов Андрея»

    Агент Лунева остается на связи с «Байером»: «Скидывал директору нарезку сейвов Андрея»

    Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунeва, ответил на вопросы о «Байере», за который российский футболист выступал с 2021 по 2023 год.

    «Очень интересно посмотреть, как сыграет «Карабах» против «Байера» на выезде в Леверкузене в конце октября. Лидеры группы, плюс Андрей сыграет против своей бывшей команды.

    «Фармацевты» в новом сезоне показывают невероятные результаты. Очень много голов забивают. Матч против «Байера» - настоящее испытание.

    Про Лунeва в Леверкузене не забывают. [Управляющий директор «Байера»] Симон Рольфес спрашивает про Андрея, я ему скидывал нарезку его сейвов.

    Есть ли шанс, что Андрей вернeтся в Бундеслигу? Все предложения должны поступать в клуб. У Андрея контракт с «Карабахом». Говорить о каких-то предложениях сейчас некорректно. Все мысли только о «Карабахе».

    Надо выходить из группы Лиги Европы. Это будет большой успех для азербайджанского футбола. Андрей хочет помочь клубу добиться высоких результатов», – сказал агент.

    • За 2 сезона в «Байере» Лунев провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • Он заключил с «Карабахом» контракт по схеме «1+1». Его статистика: 6 игр, 2 пропущенных мяча.
    • В Лиге Европы команда из Азербайджана стартовала с 2 минимальных побед.

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    Источник: Legalbet

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