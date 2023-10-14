Агент Лунева остается на связи с «Байером»: «Скидывал директору нарезку сейвов Андрея»

Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунeва, ответил на вопросы о «Байере», за который российский футболист выступал с 2021 по 2023 год.

«Очень интересно посмотреть, как сыграет «Карабах» против «Байера» на выезде в Леверкузене в конце октября. Лидеры группы, плюс Андрей сыграет против своей бывшей команды.

«Фармацевты» в новом сезоне показывают невероятные результаты. Очень много голов забивают. Матч против «Байера» - настоящее испытание.

Про Лунeва в Леверкузене не забывают. [Управляющий директор «Байера»] Симон Рольфес спрашивает про Андрея, я ему скидывал нарезку его сейвов.

Есть ли шанс, что Андрей вернeтся в Бундеслигу? Все предложения должны поступать в клуб. У Андрея контракт с «Карабахом». Говорить о каких-то предложениях сейчас некорректно. Все мысли только о «Карабахе».

Надо выходить из группы Лиги Европы. Это будет большой успех для азербайджанского футбола. Андрей хочет помочь клубу добиться высоких результатов», – сказал агент.