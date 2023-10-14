Малафеев не считает Сафонова сильнейшим вратарем в сборной России

Вячеслав Малафеев высказался об уровне голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

«Матвей достойный голкипер, который очень молод для своей позиции. Он по-прежнему набирается опыта и в играх за свою команду, и в том числе в матчах сборной.

Не стал бы говорить, что он самый сильный [голкипер сборной], все-таки помимо Матвея у нас есть и другие хорошие вратари.

Матвею нужно быть более стабильным и меньше допускать ошибок подобных тем, которые были в матче против «Ростова». В таком случае он действительно будет очень и очень сильным голкипером», – заявил Малафеев.