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    • Малафеев не считает Сафонова сильнейшим вратарем в сборной России

    Малафеев не считает Сафонова сильнейшим вратарем в сборной России

    Вячеслав Малафеев высказался об уровне голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

    «Матвей достойный голкипер, который очень молод для своей позиции. Он по-прежнему набирается опыта и в играх за свою команду, и в том числе в матчах сборной.

    Не стал бы говорить, что он самый сильный [голкипер сборной], все-таки помимо Матвея у нас есть и другие хорошие вратари.

    Матвею нужно быть более стабильным и меньше допускать ошибок подобных тем, которые были в матче против «Ростова». В таком случае он действительно будет очень и очень сильным голкипером», – заявил Малафеев.

    • В этом сезоне Сафонов провел за «Краснодар» 11 матчей и пропустил 5 голов.
    • В составе сборной России он поучаствовал в 11 играх, пропустив в них 8 мячей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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