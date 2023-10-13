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    • Уткин – о главе «Зенита» Медведеве: «Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть»

    Уткин – о главе «Зенита» Медведеве: «Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть»

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался об участии в Медиалиге председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

    – По последним матчам есть ощущение, что новое лицо «Чисто Питер» – Александр Медведев.

    – А Медведев вообще известный спортсмен. Я помню, раньше у него была хоккейная команда любительская, с ветеранами хоккея. Там платили премиальные за голевые пасы на Медведева.

    Нравится человеку, короче говоря. Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть.

    • 68-летний Медведев вышел с капитанской повязкой на матч против ФК «10».
    • Он провел на поле три минуты.
    • «Чисто Питер» выиграл со счетом 2:1.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +37

      гнида тарасовская 1 час назад

      Жиробас башляет премиальные своим игрочишкам , когда они ему за бургерами гоняют .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3189

      Болотоход 1 час назад

      позор газпрому

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      qawzsexdr 2 часа назад

      Он хотя бы пытается поддерживать спортивную форму, в отличии от этого тюленя (или это зависть? )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1644

      Taps 2 часа назад

      Брехливый жиртрест ...

      2
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