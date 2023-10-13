Уткин – о главе «Зенита» Медведеве: «Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался об участии в Медиалиге председателя правления «Зенита» Александра Медведева.
– По последним матчам есть ощущение, что новое лицо «Чисто Питер» – Александр Медведев.
– А Медведев вообще известный спортсмен. Я помню, раньше у него была хоккейная команда любительская, с ветеранами хоккея. Там платили премиальные за голевые пасы на Медведева.
Нравится человеку, короче говоря. Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть.
- 68-летний Медведев вышел с капитанской повязкой на матч против ФК «10».
- Он провел на поле три минуты.
- «Чисто Питер» выиграл со счетом 2:1.
Источник: Sports.ru