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  • Уткин – о главе «Зенита» Медведеве: «Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть»

Уткин – о главе «Зенита» Медведеве: «Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть»

13 октября 2023, 17:55
10

Журналист и блогер Василий Уткин высказался об участии в Медиалиге председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

– По последним матчам есть ощущение, что новое лицо «Чисто Питер» – Александр Медведев.

– А Медведев вообще известный спортсмен. Я помню, раньше у него была хоккейная команда любительская, с ветеранами хоккея. Там платили премиальные за голевые пасы на Медведева.

Нравится человеку, короче говоря. Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть.

  • 68-летний Медведев вышел с капитанской повязкой на матч против ФК «10».
  • Он провел на поле три минуты.
  • «Чисто Питер» выиграл со счетом 2:1.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Зенит Уткин Василий Медведев Александр
Комментарии (10)
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Taps
1697209231
Брехливый жиртрест ...
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qawzsexdr
1697209395
Он хотя бы пытается поддерживать спортивную форму, в отличии от этого тюленя (или это зависть? )
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гнида тарасовская
1697212709
Жиробас башляет премиальные своим игрочишкам , когда они ему за бургерами гоняют .
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timon2401
1697218042
Ёмкое и вполне себе трезвое мнение)))
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neveldomha
1697220084
Поешь хавна Вася и успокойся.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1697222521
Васе просто обидно, что по сравнению с Медведевым он последний нищеброд! Можно даже сказать, б_о_м_ж!
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Вомбат
1697222750
Представил себе футбольную команду, в которой платят премиальные за голевые пасы на Уткина. И мне стало прямо вот не жалко самому скинуться на такие премиальные. Кстати, сколько Уткину осталось до 68 лет? 10? 20?
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ilichkadr
1697223185
Вася, ты типичный мешок с говном. Тебе 51, а Медведеву 68, который, в отличие от тебя. ещё бегает.
Ответить
paracetamol
1697268366
В своем кармане бабло считай!
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BarStep
1697285625
Просто зависть! То, что он не может в 51, кто-то это делает легко в 68..
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