Уткин – о главе «Зенита» Медведеве: «Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался об участии в Медиалиге председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

– По последним матчам есть ощущение, что новое лицо «Чисто Питер» – Александр Медведев.

– А Медведев вообще известный спортсмен. Я помню, раньше у него была хоккейная команда любительская, с ветеранами хоккея. Там платили премиальные за голевые пасы на Медведева.

Нравится человеку, короче говоря. Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть.