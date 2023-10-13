Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды и Франция, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Вербрюгген, Гертрюйда, ван Дейк, Аке, Хартман, Думфрис, Симонс, Райндерс, де Рон, Верман, Вегорст.

Главный тренер: Рональд Куман

Франция: Меньян, Клосс, Конате, Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Гризманн, Тчуамени, Мбаппе, Рабьо, Коман, Коло-Муани.

Главный тренер: Дидье Дешам

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Нидерланды – Франция