Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды и Франция, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы команд:
Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Блинд, Дюмфрис, Симонс, де Рон, Верман, Мален, Вегорст.
Главный тренер: Рональд Куман
Франция: Меньян, Павар, Конате, Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Гризманн, Тчуамени, Мбаппе, Дембеле, Рабьо, Жиру.
Главный тренер: Дидье Дешам
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Нидерланды – Франция
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