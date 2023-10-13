Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Нидерланды – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2023

    Нидерланды – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды и Франция, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы команд:

    Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Блинд, Дюмфрис, Симонс, де Рон, Верман, Мален, Вегорст.

    Главный тренер: Рональд Куман

    Франция: Меньян, Павар, Конате, Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Гризманн, Тчуамени, Мбаппе, Дембеле, Рабьо, Жиру.

    Главный тренер: Дидье Дешам

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Нидерланды – Франция

    Новости по теме
    Нидерланды – Франция: прогноз матч отбора ЧЕ-2024, 13 октября
    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+