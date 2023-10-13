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    • Карпин дерзко объяснил, почему Джикия не сыграл с Камеруном

    Карпин дерзко объяснил, почему Джикия не сыграл с Камеруном

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с чем связано отсутствие в составе Георгия Джикии на товарищеский матч с Камеруном.

    – Почему отсутствовал Джикия?

    – Потому что играл другой. Я так решил. Мне так захотелось.

    – Что скажете по действиям центральных защитников?

    – Неплохо, два момента особенно запомнились во втором тайме. Камерунцы – скоростные, быстрые, Сильянов – наш самый быстрый защитник, от него все равно [соперник] убежал.

    У Сафонова было два‑три великолепных спасения. Против такой команды, думали, мы 8:0 выиграем, а у них моментов не будет?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Вжыхъ 1 час назад

      И в чём дерзость? Каков вопрос, таков ответ...

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