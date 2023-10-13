Карпин дерзко объяснил, почему Джикия не сыграл с Камеруном

И в чём дерзость? Каков вопрос, таков ответ...
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с чем связано отсутствие в составе Георгия Джикии на товарищеский матч с Камеруном.
– Почему отсутствовал Джикия?
– Потому что играл другой. Я так решил. Мне так захотелось.
– Что скажете по действиям центральных защитников?
– Неплохо, два момента особенно запомнились во втором тайме. Камерунцы – скоростные, быстрые, Сильянов – наш самый быстрый защитник, от него все равно [соперник] убежал.
У Сафонова было два‑три великолепных спасения. Против такой команды, думали, мы 8:0 выиграем, а у них моментов не будет?
- Россияне дома победили со счетом 1:0.
- 29-летний Джикия больше месяца не играет в РПЛ.
- С Камеруном в центре обороны сборной России сыграли Максим Осипенко и Александр Солдатенков.