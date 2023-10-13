Карпин дерзко объяснил, почему Джикия не сыграл с Камеруном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с чем связано отсутствие в составе Георгия Джикии на товарищеский матч с Камеруном.

– Почему отсутствовал Джикия?

– Потому что играл другой. Я так решил. Мне так захотелось.

– Что скажете по действиям центральных защитников?

– Неплохо, два момента особенно запомнились во втором тайме. Камерунцы – скоростные, быстрые, Сильянов – наш самый быстрый защитник, от него все равно [соперник] убежал.

У Сафонова было два‑три великолепных спасения. Против такой команды, думали, мы 8:0 выиграем, а у них моментов не будет?

Россияне дома победили со счетом 1:0.

29-летний Джикия больше месяца не играет в РПЛ.

С Камеруном в центре обороны сборной России сыграли Максим Осипенко и Александр Солдатенков.

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