Смотреть прямую трансляцию матча Испания и Шотландия, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Испания: Симон, Карвахаль, Бальде, Ле Норман, Ляпорт, Мерино, Гави, Эрнандес, Мората, Оярсабаль, Торрес.

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Шотландия: Ган, Хики, Робертсон, Хенди, Портеус, Маккенна, Мактоминей, Макгинн, Макгрегор, Кристи, Дайкс.

Главный тренер: Стив Кларк

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Испания – Шотландия