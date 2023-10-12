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    • Испания – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2023

    Испания – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Испания и Шотландия, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы команд:

    Испания: Симон, Карвахаль, Бальде, Ле Норман, Ляпорт, Мерино, Гави, Эрнандес, Мората, Уильямс, Торрес.

    Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

    Шотландия: Ган, Хики, Робертсон, Хенди, Портеус, Маккенна, Мактоминей, Макгинн, Макгрегор, Гилмор, Адамс.

    Главный тренер: Стив Кларк

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Испания – Шотландия

    Источник: Спортбокс

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