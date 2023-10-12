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    • Глава «Локомотива» ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Черчесовым

    Глава «Локомотива» ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Черчесовым

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, возможно ли назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера.

    – Сентябрьский матч с «Оренбургом» вы смотрели, находясь в одной VIP-ложе со Станиславом Черчесовым. Он не сказал вам, когда в следующий раз посетит Черкизово?

    – Мы всегда рады Станиславу Саламовичу в Черкизово.

    – То есть вы не считаете проблемой, когда руководство клуба находится рядом с известным и безработным тренером при наличии Галактионова в качестве действующего главного тренера «Локомотива»?

    – А почему мы не можем с ним находиться рядом? У нас есть действующий главный тренер. В чем проблема?

    – Потому что общественность это может воспринимать как переговоры с потенциальным новым главным тренером. Возможно, и в команде начнутся такие разговоры.

    – В соседней ложе у нас находятся Борис Игнатьев и Михаил Гершкович.

    – У них есть шансы возглавить «Локомотив»?

    – Это вы мне ответьте на вопрос: почему у нас не может находиться Станислав Саламович (улыбается)?

    – Гершкович и Игнатьев очень давно не тренируют, а Черчесов всего три месяца назад был уволен из предыдущего своего клуба и явно не собирается завершать тренерскую деятельность.

    – Ну хорошо... Он был на наших матчах и будучи главным тренером сборной России.

    – Поэтому тогда и не было вопросов – у него была должность, с которой вряд ли бы он захотел уходить в «Локомотив» или любой другой клуб РПЛ.

    – Совершенно точно мы не будем запрещать Станиславу Саламовичу приходить на матчи «Локомотива» и получать удовольствие от просмотра игры нашей команды.

    – Он не предлагал «Локомотиву» свои услуги как главного тренера?

    – Нет. Никаких переговоров. Никаких предложений мы не получали. И, естественно, сами не начинали. У нас есть главный тренер. Мы ему доверяем. И свою работу мы связываем с Михаилом Галактионовым.

    • «Локо» набрал 19 очков в 11 турах РПЛ и занимает 4-е место в таблице лиги.
    • Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».
    • Тренер контактировал с представителем руководства «Спартака».

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    Источник: «Известия»

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