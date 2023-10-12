Глава «Локомотива» ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Черчесовым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, возможно ли назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера.
– Сентябрьский матч с «Оренбургом» вы смотрели, находясь в одной VIP-ложе со Станиславом Черчесовым. Он не сказал вам, когда в следующий раз посетит Черкизово?
– Мы всегда рады Станиславу Саламовичу в Черкизово.
– То есть вы не считаете проблемой, когда руководство клуба находится рядом с известным и безработным тренером при наличии Галактионова в качестве действующего главного тренера «Локомотива»?
– А почему мы не можем с ним находиться рядом? У нас есть действующий главный тренер. В чем проблема?
– Потому что общественность это может воспринимать как переговоры с потенциальным новым главным тренером. Возможно, и в команде начнутся такие разговоры.
– В соседней ложе у нас находятся Борис Игнатьев и Михаил Гершкович.
– У них есть шансы возглавить «Локомотив»?
– Это вы мне ответьте на вопрос: почему у нас не может находиться Станислав Саламович (улыбается)?
– Гершкович и Игнатьев очень давно не тренируют, а Черчесов всего три месяца назад был уволен из предыдущего своего клуба и явно не собирается завершать тренерскую деятельность.
– Ну хорошо... Он был на наших матчах и будучи главным тренером сборной России.
– Поэтому тогда и не было вопросов – у него была должность, с которой вряд ли бы он захотел уходить в «Локомотив» или любой другой клуб РПЛ.
– Совершенно точно мы не будем запрещать Станиславу Саламовичу приходить на матчи «Локомотива» и получать удовольствие от просмотра игры нашей команды.
– Он не предлагал «Локомотиву» свои услуги как главного тренера?
– Нет. Никаких переговоров. Никаких предложений мы не получали. И, естественно, сами не начинали. У нас есть главный тренер. Мы ему доверяем. И свою работу мы связываем с Михаилом Галактионовым.
- «Локо» набрал 19 очков в 11 турах РПЛ и занимает 4-е место в таблице лиги.
- Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».
- Тренер контактировал с представителем руководства «Спартака».