Глава «Локомотива» ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Черчесовым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, возможно ли назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера.

– Сентябрьский матч с «Оренбургом» вы смотрели, находясь в одной VIP-ложе со Станиславом Черчесовым. Он не сказал вам, когда в следующий раз посетит Черкизово?

– Мы всегда рады Станиславу Саламовичу в Черкизово.

– То есть вы не считаете проблемой, когда руководство клуба находится рядом с известным и безработным тренером при наличии Галактионова в качестве действующего главного тренера «Локомотива»?

– А почему мы не можем с ним находиться рядом? У нас есть действующий главный тренер. В чем проблема?

– Потому что общественность это может воспринимать как переговоры с потенциальным новым главным тренером. Возможно, и в команде начнутся такие разговоры.

– В соседней ложе у нас находятся Борис Игнатьев и Михаил Гершкович.

– У них есть шансы возглавить «Локомотив»?

– Это вы мне ответьте на вопрос: почему у нас не может находиться Станислав Саламович (улыбается)?

– Гершкович и Игнатьев очень давно не тренируют, а Черчесов всего три месяца назад был уволен из предыдущего своего клуба и явно не собирается завершать тренерскую деятельность.

– Ну хорошо... Он был на наших матчах и будучи главным тренером сборной России.

– Поэтому тогда и не было вопросов – у него была должность, с которой вряд ли бы он захотел уходить в «Локомотив» или любой другой клуб РПЛ.

– Совершенно точно мы не будем запрещать Станиславу Саламовичу приходить на матчи «Локомотива» и получать удовольствие от просмотра игры нашей команды.

– Он не предлагал «Локомотиву» свои услуги как главного тренера?

– Нет. Никаких переговоров. Никаких предложений мы не получали. И, естественно, сами не начинали. У нас есть главный тренер. Мы ему доверяем. И свою работу мы связываем с Михаилом Галактионовым.